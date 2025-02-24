Легенда клуба. Фергюсон стал новым тренером Рейнджерс

Руководство шотландского «Рейнджерс» нашло замену уволенному главному тренеру Филиппу Клеману. До конца текущего сезона команду будет возглавлять 47-летний Барри Фергюсон.

Во время игровой карьеры Барри Фергюсон выступал за «Рейнджерс» и был капитаном. Фергюсон забил 60 голов в 431 матче за первую команду. К Фергюсону присоединятся тренеры Иссаме Шараи, Нил Макканн, Билли Доддс и Аллан МакГрегор – последние трое были товарищами Фергюсона по команде во время его пребывания в «Рейнджерс».

В турнирной таблице «Рейнджерс» идет на втором месте. «Селтик» впереди на 13 очков. Команда продолжает выступление в еврокубках. В 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» сыграет с «Фенербахче».