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  4. Легенда клуба. Фергюсон стал новым тренером Рейнджерс
Шотландия
24 февраля 2025, 17:21 |
828
1

Легенда клуба. Фергюсон стал новым тренером Рейнджерс

Барри Фергюсон будет работать в шотландском клубе до конца сезона

24 февраля 2025, 17:21 |
828
1
Легенда клуба. Фергюсон стал новым тренером Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Барри Фергюсон

Руководство шотландского «Рейнджерс» нашло замену уволенному главному тренеру Филиппу Клеману. До конца текущего сезона команду будет возглавлять 47-летний Барри Фергюсон.

Во время игровой карьеры Барри Фергюсон выступал за «Рейнджерс» и был капитаном. Фергюсон забил 60 голов в 431 матче за первую команду. К Фергюсону присоединятся тренеры Иссаме Шараи, Нил Макканн, Билли Доддс и Аллан МакГрегор – последние трое были товарищами Фергюсона по команде во время его пребывания в «Рейнджерс».

В турнирной таблице «Рейнджерс» идет на втором месте. «Селтик» впереди на 13 очков. Команда продолжает выступление в еврокубках. В 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» сыграет с «Фенербахче».

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Глазго Рейнджерс Филипп Клеман чемпионат Шотландии по футболу
Сергей Турчак Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Mark4854590
Рейнджерс провалив сезон у внутрішньому чемпіонаті. Тож зміни на тренерському містку напрошувалися
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