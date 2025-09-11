Ващук дал совет Реброву после провала сборной Украины: «Нам сейчас надо...»

Легендарный футболист киевского Динамо Владислав Ващук оценил старт национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Такое чувство, что нет единого коллектива. Не знаю, что у них происходит. Я не знаю, общаются ли они между собой. Нет командной энергии, потому так и получилось. Я считаю, что команде сейчас нужно найти командный импульс. Если это удастся, мы сможем дальше показывать хорошую игру. Вообще сейчас очень сильно насели на сборную, что мы должны занять первое место. Нам сейчас нужно объединить коллектив.

Это может быть один человек, может и 3 человека быть. Я не говорю о лидерах – лидер появляется в то время, когда он готов. На футбольном поле нужно иметь 2-3 лидера, чтобы выиграть игру», – заявил Владислав Ващук.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).