Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ващук дал совет Реброву после провала сборной Украины: «Нам сейчас надо...»
Сборная УКРАИНЫ
11 сентября 2025, 10:53 |
1987
4

Ващук дал совет Реброву после провала сборной Украины: «Нам сейчас надо...»

Владислав Ващук считает, что национальной сборной нужен новый импульс

11 сентября 2025, 10:53 |
1987
4
Ващук дал совет Реброву после провала сборной Украины: «Нам сейчас надо...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Легендарный футболист киевского Динамо Владислав Ващук оценил старт национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Такое чувство, что нет единого коллектива. Не знаю, что у них происходит. Я не знаю, общаются ли они между собой. Нет командной энергии, потому так и получилось. Я считаю, что команде сейчас нужно найти командный импульс. Если это удастся, мы сможем дальше показывать хорошую игру. Вообще сейчас очень сильно насели на сборную, что мы должны занять первое место. Нам сейчас нужно объединить коллектив.

Это может быть один человек, может и 3 человека быть. Я не говорю о лидерах – лидер появляется в то время, когда он готов. На футбольном поле нужно иметь 2-3 лидера, чтобы выиграть игру», – заявил Владислав Ващук.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

По теме:
Экс-арбитр ФИФА: «Украина могла остаться в меньшинстве из-за Калюжного»
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Бывший тренер сборных Украины объяснил, чего не хватало украинцам в Баку
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Владислав Ващук
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Футбол | 10 сентября 2025, 13:19 5
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной

Бывший футболист считает, что Андрей Шевченко не будет увольнять своего друга

Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Футбол | 11 сентября 2025, 09:24 9
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы

Голкипер готовится к следующему матчу «сливочных»

МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Футбол | 10.09.2025, 20:06
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 10.09.2025, 17:31
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»
Футбол | 11.09.2025, 12:32
Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»
Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Сколько лизунов в один момент объявилось)))
Лучше бы посоветовали Сережке уйти в отставку! Сколько можно так позорить сборную? Еще ни один тренер так долго не позорился у руля национальной команды! От же ж как кумовство у нас засело.... Даже при павелки такого не было!! Просто какой-то звездец! Насколько был болельщиком реброва в бытность игроком... Так теперь в разы сильнее его ненавижу! Ей Богу, клоун! Вместе с шевой! Биба и Боба блд!
От ныне не вижу смысла смотреть матчи сборной, пока это шобло у руля! Та и нет смысла ехать на мундиаль вообще.... Смысл какой? Побить антирекорды всевозможные?
Ответить
+3
FootFoodBol
Советчиков много, в отличии от результата.
Ответить
+3
LexХХХ
Ващук, ти ідіот, чи де? Хто і коли писав чи говорив, що ми повинні були посісти перше місце в групі!? Всі чудово розуміли, що друге місце буде за щастя. Але зараз ми розуміємо, що можемо посісти і останнє місце, тільки точно не друге.
Ответить
+1
Mamay
Другий день лізуть і лізуть колєжки Реброва а де ж експерти з інших клубів де журналісти незалежні
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 6
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем