  4. Сборная Украины U-18 с 6 очками заняла второе место на турнире в Швеции
Молодежные турниры
11 сентября 2025, 06:29 | Обновлено 11 сентября 2025, 06:54
Команда Владимира Самборского обыграла Норвегию и Швецию, но уступила Дании

Сборная Украины U-18 с 6 очками заняла второе место на турнире в Швеции
УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) завершила выступление на международном турнире в Швеции.

Сборная Украины U-18 провела сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1), а 6 сентября одержали победу над Швецией U-18 (2:0).

В решающем матче турнира 9 сентября сборная Украины уступила команда Дании (0:3).

Победителем турнира стала Дания (9 очков). Сборная Украины заняла второе место (6 очков).

Международный турнир для сборных U-18

Швеция, 4–9 сентября

Результаты матчей

  • 1-й тур. 04.09.2025. Украина – Норвегия – 6:1, Дания – Швеция – 4:3
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина – Швеция – 2:0, Дания – Норвегия – 4:1
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина – Дания – 0:3, Швеция – Норвегия – 2:1

Турнирная таблица

Инфографика

