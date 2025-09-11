Сборная Украины U-18 с 6 очками заняла второе место на турнире в Швеции
Команда Владимира Самборского обыграла Норвегию и Швецию, но уступила Дании
Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) завершила выступление на международном турнире в Швеции.
Сборная Украины U-18 провела сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.
Украинцы 4 сентября разгромили команду Норвегии (6:1), а 6 сентября одержали победу над Швецией U-18 (2:0).
В решающем матче турнира 9 сентября сборная Украины уступила команда Дании (0:3).
Победителем турнира стала Дания (9 очков). Сборная Украины заняла второе место (6 очков).
Международный турнир для сборных U-18
Швеция, 4–9 сентября
Результаты матчей
- 1-й тур. 04.09.2025. Украина – Норвегия – 6:1, Дания – Швеция – 4:3
- 2-й тур. 06.09.2025. Украина – Швеция – 2:0, Дания – Норвегия – 4:1
- 3-й тур. 09.09.2025. Украина – Дания – 0:3, Швеция – Норвегия – 2:1
Турнирная таблица
