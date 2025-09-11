Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 4-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 03:34 | Обновлено 11 сентября 2025, 03:44
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
