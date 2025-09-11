Украина. Премьер лига11 сентября 2025, 03:34 | Обновлено 11 сентября 2025, 03:44
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 4-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
