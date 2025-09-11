Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Айвен ТОУНИ: «Для меня чемпионат Саудовской Аравии на уровне с АПЛ»
Саудовская Аравия
11 сентября 2025, 05:16
Айвен ТОУНИ: «Для меня чемпионат Саудовской Аравии на уровне с АПЛ»

Английский нападающий сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Англии

Айвен ТОУНИ: «Для меня чемпионат Саудовской Аравии на уровне с АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Английский нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни сравнил чемпионаты Англии и Саудовской Аравии:

«Для меня чемпионат Саудовской Аравии находится на одном уровне с Английской Премьер-лигой.

Если бы «Аль-Ахли» играл в Премьер-лиге, мы бы хорошо выступили и были бы близки к четверке лидеров.

Мы видели, как «Аль-Хиляль» играл против «Манчестер Сити» и победил их»

Ранее Канте рассказал о том, почему перешел в «Аль-Иттихад».

Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Айвен Тоуни
Даниил Кирияка
