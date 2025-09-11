Саудовская Аравия11 сентября 2025, 05:16 |
53
0
Айвен ТОУНИ: «Для меня чемпионат Саудовской Аравии на уровне с АПЛ»
Английский нападающий сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Англии
Английский нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни сравнил чемпионаты Англии и Саудовской Аравии:
«Для меня чемпионат Саудовской Аравии находится на одном уровне с Английской Премьер-лигой.
Если бы «Аль-Ахли» играл в Премьер-лиге, мы бы хорошо выступили и были бы близки к четверке лидеров.
Мы видели, как «Аль-Хиляль» играл против «Манчестер Сити» и победил их»
Ранее Канте рассказал о том, почему перешел в «Аль-Иттихад».
