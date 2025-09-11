Айвен ТОУНИ: «Для меня чемпионат Саудовской Аравии на уровне с АПЛ»

Английский нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни сравнил чемпионаты Англии и Саудовской Аравии:

«Для меня чемпионат Саудовской Аравии находится на одном уровне с Английской Премьер-лигой.

Если бы «Аль-Ахли» играл в Премьер-лиге, мы бы хорошо выступили и были бы близки к четверке лидеров.

Мы видели, как «Аль-Хиляль» играл против «Манчестер Сити» и победил их»

