«Пообещал своим людям». Канте – о том, почему перешел в Аль-Иттихад

Французский полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте рассказал о том, почему принял решение перейти в чемпионат Саудовской Аравии:

«Я уехал в Саудовскую Аравию, потому что пообещал своим людям, что изменю их жизнь.

Моя лучшая инвестиция — это помощь моим людям там, где я родился. Я пообещал им, что изменю их жизнь, и я это сделаю».

Н'Голо Канте перешел в «Аль-Иттихад» из «Челси» летом 2023 года.

