Саудовская Аравия06 сентября 2025, 13:33 |
«Пообещал своим людям». Канте – о том, почему перешел в Аль-Иттихад
Французский полузащитник намерен помочь людям
Французский полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте рассказал о том, почему принял решение перейти в чемпионат Саудовской Аравии:
«Я уехал в Саудовскую Аравию, потому что пообещал своим людям, что изменю их жизнь.
Моя лучшая инвестиция — это помощь моим людям там, где я родился. Я пообещал им, что изменю их жизнь, и я это сделаю».
Н'Голо Канте перешел в «Аль-Иттихад» из «Челси» летом 2023 года.
Ранее «Аль-Иттихад» с хет-триком Бензема одолел «Аль-Ахдуд».
