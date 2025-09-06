Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пообещал своим людям». Канте – о том, почему перешел в Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
06 сентября 2025, 13:33 |
Французский полузащитник намерен помочь людям

Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Французский полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте рассказал о том, почему принял решение перейти в чемпионат Саудовской Аравии:

«Я уехал в Саудовскую Аравию, потому что пообещал своим людям, что изменю их жизнь.

Моя лучшая инвестиция — это помощь моим людям там, где я родился. Я пообещал им, что изменю их жизнь, и я это сделаю».

Н'Голо Канте перешел в «Аль-Иттихад» из «Челси» летом 2023 года.

Ранее «Аль-Иттихад» с хет-триком Бензема одолел «Аль-Ахдуд».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
