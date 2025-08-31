Аль-Иттихад с хет-триком Бензема одолел Аль-Ахдуд
Французский форвард забил три мяча в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии
В субботу, 30 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахдудом» и «Аль-Иттихадом».
Встречу принимал стадион «Принц Хатлул» в Наджране. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
В суперрезультативном матче с семью голами победу со счетом 5:2 добыли гости. Хет-трик оформил французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.
Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур
Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 2:5
Голы: Педроса, 27, 57 – Бензема, 4, 51, 60, Бергвейн, 7, Аль-Рабей, 29 (автогол)
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
