Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Иттихад с хет-триком Бензема одолел Аль-Ахдуд
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
30.08.2025 21:00 – FT 2 : 5
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
31 августа 2025, 03:56 |
11
0

Аль-Иттихад с хет-триком Бензема одолел Аль-Ахдуд

Французский форвард забил три мяча в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии

31 августа 2025, 03:56 |
11
0
Аль-Иттихад с хет-триком Бензема одолел Аль-Ахдуд
Аль-Иттихад

В субботу, 30 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахдудом» и «Аль-Иттихадом».

Встречу принимал стадион «Принц Хатлул» в Наджране. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В суперрезультативном матче с семью голами победу со счетом 5:2 добыли гости. Хет-трик оформил французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур

Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 2:5

Голы: Педроса, 27, 57 – Бензема, 4, 51, 60, Бергвейн, 7, Аль-Рабей, 29 (автогол)

Видеообзор матча:

Фото матча:

Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад

События матча

83’
Наиф Асири (Аль-Ахдуд) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Педроза (Аль-Ахдуд).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Saeed Al-Rubaie (Аль-Ахдуд).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Педроза (Аль-Ахдуд).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Аль-Иттихад).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
По теме:
500 и 700. Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере
Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5. 940-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
Аль-Ахдуд Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Стивен Бергвейн чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Довбика за матч с Пизой
Футбол | 31 августа 2025, 02:57 0
Стала известна оценка Довбика за матч с Пизой
Стала известна оценка Довбика за матч с Пизой

Украинский нападающий вышел на поле на 73-й минуте

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 77
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Футбол | 30.08.2025, 11:01
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Известно, сколько Динамо заплатит за молодого таланта из Бразилии
Футбол | 30.08.2025, 23:09
Известно, сколько Динамо заплатит за молодого таланта из Бразилии
Известно, сколько Динамо заплатит за молодого таланта из Бразилии
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем