Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 23:10
342
1

Как у них не выиграли? Предыдущие домашние матчи Азербайджана – ужас

Предыдущий соперник Украины в последних 12 поединках не добыл ни одной победы

10 сентября 2025, 23:10
342
1
Как у них не выиграли? Предыдущие домашние матчи Азербайджана – ужас
УАФ

Сборная Азербайджана в последних 12 матчах не одержала ни одной победы: 3 поединка завершились ничьей, остальные 9 – поражением.

9 сентября состоялась игра 2-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Азербайджана и Украины. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отметился Махмудов, а за гостей – Георгий Судаков.

Кроме Украины, Азербайджан сыграл вничью со сборными Латвии (0:0, 7 июня 2025 года) и Эстонии (0:0, 16 ноября 2024 года).

В последних четырех домашних матчах Азербайджан сыграл вничью только с национальной командой Украины. Игры против Венгрии (1:2), беларуси (0:2) и Гаити (0:3) завершились поражениями.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Der Gartenzwerg
Отже під керівництвом Реброва наша збірна опустилася на рівень збірних Латвії та Естонії
Ответить
+1
