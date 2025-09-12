Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, он начнет ненавидеть футбол»
Футболист не хочет, чтобы его дети занимались этим видом спорта
Звездный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не хотел бы, чтобы его дети занимались футболом.
«Если бы у меня не было страсти, мир футбола давно бы вызвал у меня отвращение. Надеюсь, у меня будет сын, который начнет ненавидеть футбол», — сказал француз.
В этом сезоне Мбаппе провел три матча, в которых отличился тремя голами. Недавно Килиану удалось опередить легендарного Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе сорвал для «Реала» стомиллионный трансфер футболиста.
