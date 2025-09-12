Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, он начнет ненавидеть футбол»
Испания
12 сентября 2025, 01:36 |
112
0

Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, он начнет ненавидеть футбол»

Футболист не хочет, чтобы его дети занимались этим видом спорта

12 сентября 2025, 01:36 |
112
0
Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, он начнет ненавидеть футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не хотел бы, чтобы его дети занимались футболом.

«Если бы у меня не было страсти, мир футбола давно бы вызвал у меня отвращение. Надеюсь, у меня будет сын, который начнет ненавидеть футбол», — сказал француз.

В этом сезоне Мбаппе провел три матча, в которых отличился тремя голами. Недавно Килиану удалось опередить легендарного Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе сорвал для «Реала» стомиллионный трансфер футболиста.

По теме:
ФОТО. Звезда Барселоны купил новые дома всем близким. Он счастлив
В Барселоне возник конфликт. Флик был вынужден вмешаться
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 11 сентября 2025, 23:44 19
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика

Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины

Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны
Футбол | 12 сентября 2025, 01:41 0
Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны
Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны

СК «Днепр-1» планировал получить компенсацию от бывшего тренера Игоря Йовичевича

Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Футбол | 11.09.2025, 07:36
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11.09.2025, 07:07
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 11.09.2025, 17:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 2
Война
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
11.09.2025, 19:05 3
Другие виды
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
10.09.2025, 07:15 2
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем