Килиан МБАППЕ: «Надеюсь, он начнет ненавидеть футбол»

Звездный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не хотел бы, чтобы его дети занимались футболом.

«Если бы у меня не было страсти, мир футбола давно бы вызвал у меня отвращение. Надеюсь, у меня будет сын, который начнет ненавидеть футбол», — сказал француз.

В этом сезоне Мбаппе провел три матча, в которых отличился тремя голами. Недавно Килиану удалось опередить легендарного Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе сорвал для «Реала» стомиллионный трансфер футболиста.