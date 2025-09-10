Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 19:00 |
184
0

Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии

Сколько побед с Аргентиной имеет Лионель Месси?

10 сентября 2025, 19:00 |
184
0
Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче группы F отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Португалия на выезде победила Венгрию со счетом 3:2.

Для Криштиану Роналду эта победа стала 137-й в составе национальной команды.

Это уже на 6 больше, чем у Серхио Рамоса из сборной Испании, и на 14 – чем у Лионеля Месси из Аргентины.

Игроки с наибольшим количеством побед за национальную сборную

  • 137 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 131 – Серхио Рамос (Испания)
  • 123 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 121 – Икер Касильяс (Испания)
  • 102 – Андрес Гуардадо (Мексика)
  • 101 – Ян Вертонген (Бельгия)
  • 100 – Хави (Испания)
  • 98 – Серхио Бускетс (Испания)
  • 96 – Андрес Иньеста (Испания)
  • 96 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
По теме:
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Криштиану Роналду рекорд Лионель Месси сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Серхио Рамос Икер Касильяс Андрес Гуардадо Ян Вертонген Хави Серхио Бускетс Андрес Иньеста Анхель Ди Мария
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10 сентября 2025, 10:15 114
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины 

Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Футбол | 10.09.2025, 18:05
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Футбол | 10.09.2025, 19:24
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Футбол | 10.09.2025, 06:48
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 8
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем