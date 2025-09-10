Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
Сколько побед с Аргентиной имеет Лионель Месси?
В матче группы F отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Португалия на выезде победила Венгрию со счетом 3:2.
Для Криштиану Роналду эта победа стала 137-й в составе национальной команды.
Это уже на 6 больше, чем у Серхио Рамоса из сборной Испании, и на 14 – чем у Лионеля Месси из Аргентины.
Игроки с наибольшим количеством побед за национальную сборную
- 137 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 131 – Серхио Рамос (Испания)
- 123 – Лионель Месси (Аргентина)
- 121 – Икер Касильяс (Испания)
- 102 – Андрес Гуардадо (Мексика)
- 101 – Ян Вертонген (Бельгия)
- 100 – Хави (Испания)
- 98 – Серхио Бускетс (Испания)
- 96 – Андрес Иньеста (Испания)
- 96 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
