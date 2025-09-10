Луис Суарес в квалификации к ЧМ повторил достижение... Луиса Суареса

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.

Героем встречи стал нападающий колумбийцев Луис Суарес, в активе которого четыре забитых мяча. Интересным фактом является то, что последним игроком, который забивал 4+ гола в отборочном матче Южной Америки, тоже был Луис Суарес. Правда, это был Луис Суарес из сборной Уругвая – в игре против Чили в 2011 году.

Двумя результативными передачами в составе колумбийцев отметился Хамес Родригес. Это позволило ему стать лучшим ассистентом в истории своей сборной:

Также Родригес вошел в тройку лучших игроков в текущей квалификации по количеству результативных действий:

Jogadores com mais assistências por SELEÇÕES:



🇧🇷 Neymar - 58

🇦🇷 Messi - 58

🇺🇸 Donovan - 57

🇭🇺 Puskás - 51

🇭🇺 Kocsis - 50

🇧🇪 De Bruyne - 49

🇶🇦 Akram Afif - 42

🇨🇴 James Rodriguez - 41 🆕🥇



💻@k1_stats pic.twitter.com/kf2OlNdKDT