Луис Суарес в квалификации к ЧМ повторил достижение... Луиса Суареса
Также переписал историю сборной Колумбии Хамес Родригес
В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.
Героем встречи стал нападающий колумбийцев Луис Суарес, в активе которого четыре забитых мяча. Интересным фактом является то, что последним игроком, который забивал 4+ гола в отборочном матче Южной Америки, тоже был Луис Суарес. Правда, это был Луис Суарес из сборной Уругвая – в игре против Чили в 2011 году.
Двумя результативными передачами в составе колумбийцев отметился Хамес Родригес. Это позволило ему стать лучшим ассистентом в истории своей сборной:
- 41 – Хамес Родригес
- 40 – Карлос Вальдеррама
Также Родригес вошел в тройку лучших игроков в текущей квалификации по количеству результативных действий:
- 11 (8+3) – Лионель Месси (Аргентина)
- 10 (7+3) – Луис Диас (Колумбия)
- 10 (3+7) – Хамес Родригес (Колумбия)
🇧🇷 Neymar - 58
🇦🇷 Messi - 58
🇺🇸 Donovan - 57
🇭🇺 Puskás - 51
🇭🇺 Kocsis - 50
🇧🇪 De Bruyne - 49
🇶🇦 Akram Afif - 42
🇨🇴 James Rodriguez - 41 🆕🥇
🇦🇷 Lionel Messi: 11
🇨🇴 James Rodríguez: 10 🆕
🇨🇴 Luis Díaz: 10 🆕
