Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Луис Суарес в квалификации к ЧМ повторил достижение... Луиса Суареса
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 16:14
Луис Суарес в квалификации к ЧМ повторил достижение... Луиса Суареса

Также переписал историю сборной Колумбии Хамес Родригес

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Хавьер Суарес

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.

Героем встречи стал нападающий колумбийцев Луис Суарес, в активе которого четыре забитых мяча. Интересным фактом является то, что последним игроком, который забивал 4+ гола в отборочном матче Южной Америки, тоже был Луис Суарес. Правда, это был Луис Суарес из сборной Уругвая – в игре против Чили в 2011 году.

Двумя результативными передачами в составе колумбийцев отметился Хамес Родригес. Это позволило ему стать лучшим ассистентом в истории своей сборной:

  • 41 – Хамес Родригес
  • 40 – Карлос Вальдеррама

Также Родригес вошел в тройку лучших игроков в текущей квалификации по количеству результативных действий:

  • 11 (8+3) – Лионель Месси (Аргентина)
  • 10 (7+3) – Луис Диас (Колумбия)
  • 10 (3+7) – Хамес Родригес (Колумбия)
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
