Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков

В понедельник, 9 сентября, футболисты мадридского «Реала» провели тренировку под руководством главного тренера Хаби Алонсо на базе в Вальдебебасе.

Испанский наставник имел в своем распоряжении тех игроков, которые остались в команде и не были вызваны в национальные сборные во время международной паузы.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин полностью восстановился после повреждения, из-за которого был вынужден покинуть расположение «сине-желтой» команды и вернуться в Мадрид. Украинский футболист занимался со своими одноклубниками и выполнял все упражнения.

Полузащитники Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга постепенно набирают оптимальную форму, однако медицинский штаб «сливочных» не форсирует их возвращение. Игроки выполнили небольшую работу на поле, после чего отправились в зал для индивидуальных тренировок.

Кроме того, продолжают восстанавливаться после травм защитник Ферлан Менди и форвард Эндрик – они занимались по индивидуальной программе и тренировались отдельно от остальной команды.

13 сентября подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги. На данный момент королевский клуб набрал девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице.