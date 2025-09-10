Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков
Испания
10 сентября 2025, 15:31 |
360
0

Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков

Голкипер сборной Украины полностью восстановился после повреждения и вернулся к тренировкам

10 сентября 2025, 15:31 |
360
0
Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 9 сентября, футболисты мадридского «Реала» провели тренировку под руководством главного тренера Хаби Алонсо на базе в Вальдебебасе.

Испанский наставник имел в своем распоряжении тех игроков, которые остались в команде и не были вызваны в национальные сборные во время международной паузы.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин полностью восстановился после повреждения, из-за которого был вынужден покинуть расположение «сине-желтой» команды и вернуться в Мадрид. Украинский футболист занимался со своими одноклубниками и выполнял все упражнения.

Полузащитники Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга постепенно набирают оптимальную форму, однако медицинский штаб «сливочных» не форсирует их возвращение. Игроки выполнили небольшую работу на поле, после чего отправились в зал для индивидуальных тренировок.

Кроме того, продолжают восстанавливаться после травм защитник Ферлан Менди и форвард Эндрик – они занимались по индивидуальной программе и тренировались отдельно от остальной команды.

13 сентября подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Реал Сосьедад» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги. На данный момент королевский клуб набрал девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице.

По теме:
ФОТО. Подготовка к сборной: Свитолина показала, как тренируется в спортзале
Делегация France Football пыталась «помириться» с Реалом
ФОТО. После нескольких выходных Шахтер начал тренировки во Львове
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Джуд Беллингем Эдуардо Камавинга Эндрик Ферлан Менди Хаби Алонсо травма тренировка
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:35 70
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Наставник украинцев прокомментировал результат матча квалификации ЧМ в Баку (1:1)

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10 сентября 2025, 10:15 109
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины 

«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Футбол | 10.09.2025, 11:12
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Футбол | 10.09.2025, 16:26
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 7
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем