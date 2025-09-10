«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
Сборная Украины не смогла обыграть сборную Азербайджана в матче отбора ЧМ-2026
Во вторник, 9 сентября, сборная Украины провела поединок отборочного турнира ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва не смогли обыграть аутсайдера группы. Матч со сборной Азербайджана закончилась вничью 1:1.
В начале матча Арбитр отреагировал на падение Ваната в штрафной сборной Азербайджана и назначил пенальти. Но после просмотра повтора свое решение отменил.
Сборная Украины в первом тайме не создала голевых моментов и открыла счет на 51-й минуте. Результативным стал удар Судакова.
Одна из редких контратак сборной Азербайджана принесла успех. И снова против сборной украины сыграл VAR. Мяч зацепил руку Александра Зинченко, и арбитр назначил пенальти. Махмудов свой шанс забить не упустил.
Сборная Украины старалась вырвать победу. Однако сборная Азербайджана удержала ничью.
Болельщики сборной Украины раскритиковали игроков и тренерский штаб. Не обошлось и без сарказма.
Oles: Какое же это позорище. Это фиаско. Рыготня. Ребров в тактике просто ноль, пора к верблюдам.
Олег Сушевский: А что вы хотели? Мощная сборная Азербайджана, ситуация под контролем, доверяйте процессу 🤝🏻
Andrii Koltun: Ми пробили дно!
Аntonio: Только украинские бездари могли прервать плохую серию Азербайджана)
Vova Omeliukh: Молодцы. Выстояли против гранда мирового футбола на выезде. Наш герой – Сергей Ребров!!!
Vitaliy: Такое дно, просто трэш... У кого тогда еще выигрывать, если у Азербайджана не можем выиграть... Команда лузеров.
Yuriy: Можно я буду тренером сборной? Хуже не будет, но хоть денег заработаю.
Ihor Mudryk: Если уже после сегодняшней встречи Ребров не уйдет в отставку, то совести у него нет.
Ярослав Гордиенко: Бездарная, бесхарактерная игра.
New Name: Он не уйдет в отставку, а Шева не уволит. Просто объяснят всем, что сборная Азербайджана — сильная команда, мяч круглый, поле прямоугольное, это футбол...
