«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины провела поединок отборочного турнира ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва не смогли обыграть аутсайдера группы. Матч со сборной Азербайджана закончилась вничью 1:1.

В начале матча Арбитр отреагировал на падение Ваната в штрафной сборной Азербайджана и назначил пенальти. Но после просмотра повтора свое решение отменил.

Сборная Украины в первом тайме не создала голевых моментов и открыла счет на 51-й минуте. Результативным стал удар Судакова.

Одна из редких контратак сборной Азербайджана принесла успех. И снова против сборной украины сыграл VAR. Мяч зацепил руку Александра Зинченко, и арбитр назначил пенальти. Махмудов свой шанс забить не упустил.

Сборная Украины старалась вырвать победу. Однако сборная Азербайджана удержала ничью.

Болельщики сборной Украины раскритиковали игроков и тренерский штаб. Не обошлось и без сарказма.

Oles: Какое же это позорище. Это фиаско. Рыготня. Ребров в тактике просто ноль, пора к верблюдам.

Олег Сушевский: А что вы хотели? Мощная сборная Азербайджана, ситуация под контролем, доверяйте процессу 🤝🏻

Andrii Koltun: Ми пробили дно!

Аntonio: Только украинские бездари могли прервать плохую серию Азербайджана)

Vova Omeliukh: Молодцы. Выстояли против гранда мирового футбола на выезде. Наш герой – Сергей Ребров!!!

Vitaliy: Такое дно, просто трэш... У кого тогда еще выигрывать, если у Азербайджана не можем выиграть... Команда лузеров.

Yuriy: Можно я буду тренером сборной? Хуже не будет, но хоть денег заработаю.

Ihor Mudryk: Если уже после сегодняшней встречи Ребров не уйдет в отставку, то совести у него нет.

Ярослав Гордиенко: Бездарная, бесхарактерная игра.

New Name: Он не уйдет в отставку, а Шева не уволит. Просто объяснят всем, что сборная Азербайджана — сильная команда, мяч круглый, поле прямоугольное, это футбол...