Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 13:07 | Обновлено 10 сентября 2025, 13:23
830
0

«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном

Сборная Украины не смогла обыграть сборную Азербайджана в матче отбора ЧМ-2026

10 сентября 2025, 13:07 | Обновлено 10 сентября 2025, 13:23
830
0
«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
УАФ

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины провела поединок отборочного турнира ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва не смогли обыграть аутсайдера группы. Матч со сборной Азербайджана закончилась вничью 1:1.

В начале матча Арбитр отреагировал на падение Ваната в штрафной сборной Азербайджана и назначил пенальти. Но после просмотра повтора свое решение отменил.

Сборная Украины в первом тайме не создала голевых моментов и открыла счет на 51-й минуте. Результативным стал удар Судакова.

Одна из редких контратак сборной Азербайджана принесла успех. И снова против сборной украины сыграл VAR. Мяч зацепил руку Александра Зинченко, и арбитр назначил пенальти. Махмудов свой шанс забить не упустил.

Сборная Украины старалась вырвать победу. Однако сборная Азербайджана удержала ничью.

Болельщики сборной Украины раскритиковали игроков и тренерский штаб. Не обошлось и без сарказма.

Oles: Какое же это позорище. Это фиаско. Рыготня. Ребров в тактике просто ноль, пора к верблюдам.

Олег Сушевский: А что вы хотели? Мощная сборная Азербайджана, ситуация под контролем, доверяйте процессу 🤝🏻

Andrii Koltun: Ми пробили дно!

Аntonio: Только украинские бездари могли прервать плохую серию Азербайджана)

Vova Omeliukh: Молодцы. Выстояли против гранда мирового футбола на выезде. Наш герой – Сергей Ребров!!!

Vitaliy: Такое дно, просто трэш... У кого тогда еще выигрывать, если у Азербайджана не можем выиграть... Команда лузеров.

Yuriy: Можно я буду тренером сборной? Хуже не будет, но хоть денег заработаю.

Ihor Mudryk: Если уже после сегодняшней встречи Ребров не уйдет в отставку, то совести у него нет.

Ярослав Гордиенко: Бездарная, бесхарактерная игра.

New Name: Он не уйдет в отставку, а Шева не уволит. Просто объяснят всем, что сборная Азербайджана — сильная команда, мяч круглый, поле прямоугольное, это футбол...

По теме:
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Запустили дважды по Японии. Сборная США провела репетицию мундиаля
ЛЕОНЕНКО: «Все игроки сборной – это пирожки ни с чем. Нас считают идиотами»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:35 69
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Наставник украинцев прокомментировал результат матча квалификации ЧМ в Баку (1:1)

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09 сентября 2025, 16:12 57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины

Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Футбол | 10.09.2025, 11:12
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 35
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем