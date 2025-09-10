Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Босния и Герцеговина уступила Австрии со счетом 1:2

У хозяев поля забил Эдин Джеко, а у гостей отличились Марсель Забитцер и Конрад Лаймер.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября

21:45. Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2

Голы: Джеко, 50 – Забицер, 49, Лаймер, 65

Видео голов и обзор матча