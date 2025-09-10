Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2. Джеко против Забитцера. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Босния и Герцеговина
09.09.2025 21:45 – FT 1 : 2
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 12:25 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:30
65
0

Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2. Джеко против Забитцера. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

10 сентября 2025, 12:25 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:30
65
0
Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2. Джеко против Забитцера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Босния и Герцеговина уступила Австрии со счетом 1:2

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля забил Эдин Джеко, а у гостей отличились Марсель Забитцер и Конрад Лаймер.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября

21:45. Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2

Голы: Джеко, 50 – Забицер, 49, Лаймер, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
Патрик Виммер (Австрия) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
По теме:
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
Запустили дважды по Японии. Сборная США провела репетицию мундиаля
Эдин Джеко сборная Австрии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Марсель Забитцер Конрад Лаймер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Футбол | 10 сентября 2025, 13:09 2
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду

В услугах Даниила Сикана заинтересован «Коджаэлиспор», который намерен арендовать игрока

Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Футбол | 09 сентября 2025, 14:04 3
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб

Даниил Сикан провел разговор с руководством турецкой команды о своем трансфере

Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 11:26
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 35
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 447
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 57
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 5
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем