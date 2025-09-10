09.09.2025 21:45 – FT 1 : 2
Чемпионат мира10 сентября 2025, 12:25 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:30
Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2. Джеко против Забитцера. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Босния и Герцеговина уступила Австрии со счетом 1:2
У хозяев поля забил Эдин Джеко, а у гостей отличились Марсель Забитцер и Конрад Лаймер.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября
21:45. Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2
Голы: Джеко, 50 – Забицер, 49, Лаймер, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
Патрик Виммер (Австрия) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
