Во вторник, 9 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Боснии и Герцоговины и Австрии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Босния и Герцеговина

Предыдущий сезон в Лиге наций стал для команды откровенно провальным. Но этого можно было ожидать, ведь коллектив выступал в новом для себя дивизионе А. За 6 игр Босния набрала всего 2 балла и заняла последнее место группы, из-за которой и была снова понижена в низший эшелон соревнований.

На квалификации чемпионата мира у коллектива пока есть 100% победная серия, одолев Сан-Марино (дважды), Румынию и Кипр с общим счетом 10:1. Однако именно Австрия станет первым серьезным испытанием для амбиций балканцев.

Австрия

А вот австрийцы в Лиге наций выступали в дивизионе В, где за 6 поединков смогли набрать 11 баллов и занять 2-е место группы. Благодаря этому коллектив получил право сыграть в стыковых играх за повышение к высшему эшелону турнира, однако там уступил Сербию с общим счетом 3:1.

На отборе Австрия до сих пор не теряла очки. Коллектив одолел Сан-Марино, Кипр и Румынию, забив 7, а пропустив всего 1 мяч.

Личные встречи

Последний раз команды встречались еще в рамках Лиги наций в 2018 году. Тогда в первом матче минимально победила Босния, а второй завершился нулевой ничьей.

Интересные факты

Австрия забивала первой в 8 из последних 9 матчей.

В последних 5 выездных играх Австрия одержала 2 победы, дважды проиграла и 1 раз сыграла вничью.

В последних 5 официальных матчах Босния и Герцеговина пропустила всего 2 мяча.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.99.