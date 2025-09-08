Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Босния и Герцеговина
09.09.2025 21:45 - : -
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 21:33 |
15
0

Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 сентября в 21:45 по Киеву

08 сентября 2025, 21:33 |
15
0
Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Боснии и Герцоговины и Австрии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Босния и Герцеговина

Предыдущий сезон в Лиге наций стал для команды откровенно провальным. Но этого можно было ожидать, ведь коллектив выступал в новом для себя дивизионе А. За 6 игр Босния набрала всего 2 балла и заняла последнее место группы, из-за которой и была снова понижена в низший эшелон соревнований.

На квалификации чемпионата мира у коллектива пока есть 100% победная серия, одолев Сан-Марино (дважды), Румынию и Кипр с общим счетом 10:1. Однако именно Австрия станет первым серьезным испытанием для амбиций балканцев.

Австрия

А вот австрийцы в Лиге наций выступали в дивизионе В, где за 6 поединков смогли набрать 11 баллов и занять 2-е место группы. Благодаря этому коллектив получил право сыграть в стыковых играх за повышение к высшему эшелону турнира, однако там уступил Сербию с общим счетом 3:1.

На отборе Австрия до сих пор не теряла очки. Коллектив одолел Сан-Марино, Кипр и Румынию, забив 7, а пропустив всего 1 мяч.

Личные встречи

Последний раз команды встречались еще в рамках Лиги наций в 2018 году. Тогда в первом матче минимально победила Босния, а второй завершился нулевой ничьей.

Интересные факты

  • Австрия забивала первой в 8 из последних 9 матчей.
  • В последних 5 выездных играх Австрия одержала 2 победы, дважды проиграла и 1 раз сыграла вничью.
  • В последних 5 официальных матчах Босния и Герцеговина пропустила всего 2 мяча.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.99.

Прогноз Sport.ua
Босния и Герцеговина
9 сентября 2025 -
21:45
Австрия
Обе забьют 1.99 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
Не доиграл тайм: стал известен характер травмы таланта сборной Испании
сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Австрии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08 сентября 2025, 06:55 1
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»

Американец о критиках его боя с Тайсоном

Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной

Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле

ЗИНЧЕНКО: «Слабых сборных нет. Будем готовыми и настроенными на 100%»
Футбол | 08.09.2025, 20:39
ЗИНЧЕНКО: «Слабых сборных нет. Будем готовыми и настроенными на 100%»
ЗИНЧЕНКО: «Слабых сборных нет. Будем готовыми и настроенными на 100%»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08.09.2025, 07:08
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Футбол | 08.09.2025, 14:17
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 17
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем