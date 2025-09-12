Леоненко назвал лидера Динамо, который не стоит своих денег

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко критически высказался о Николае Шапаренко после матча «сине-желтых» с Азербайджаном.

– Transfermarkt оценивает сборную Украины в 272,70 млн евро, а Азербайджан в 18 миллионов, но результат матча 1:1. О чем это говорит?

– О том, что президенты наших клубов молодцы, что «втюхивают» футболистов. Хотя скорее всего это агенты. Теперь вы понимаете, сколько переплачивают за наших игроков? У нас только сейчас заметили, что Шапаренко запасной. Человек-тушь, как я его называю. Он в конце матча пробил по воротам, вратарь там и ногами мог мяч остановить, а он за голову хватается, типа момент упустил.

Трансферная стоимость Шапаренко оценивается в 11 млн. евро.

