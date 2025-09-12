Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко назвал лидера Динамо, который не стоит своих денег
Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2025, 04:56 |
108
0

Леоненко назвал лидера Динамо, который не стоит своих денег

Экс-нападающий выделил Шапаренко

12 сентября 2025, 04:56 |
108
0
Леоненко назвал лидера Динамо, который не стоит своих денег
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко критически высказался о Николае Шапаренко после матча «сине-желтых» с Азербайджаном.

– Transfermarkt оценивает сборную Украины в 272,70 млн евро, а Азербайджан в 18 миллионов, но результат матча 1:1. О чем это говорит?

– О том, что президенты наших клубов молодцы, что «втюхивают» футболистов. Хотя скорее всего это агенты. Теперь вы понимаете, сколько переплачивают за наших игроков? У нас только сейчас заметили, что Шапаренко запасной. Человек-тушь, как я его называю. Он в конце матча пробил по воротам, вратарь там и ногами мог мяч остановить, а он за голову хватается, типа момент упустил.

Трансферная стоимость Шапаренко оценивается в 11 млн. евро.

Ранее бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, почему вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Азербайджана не получил Андрей Ярмоленко.

По теме:
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Назван самый дорогой игрок УПЛ в обновленном рейтинге Transfermarkt
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу Николай Шапаренко Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 11 сентября 2025, 23:44 24
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика

Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины

Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11 сентября 2025, 11:45 3
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров

«Крайова 1948» не сможет играть в чемпионате и Кубке Румынии, а все игроки стали свободными агентами

Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Футбол | 11.09.2025, 13:13
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12.09.2025, 04:01
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 11.09.2025, 17:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 16
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 11
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
11.09.2025, 19:05 3
Другие виды
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 2
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем