Решение принято. Реал попрощается с звездой с огромной зарплатой

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба покинет клуб следующим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист, соглашение которого с испанским грандом истекает летом 2026 года, не будет продлевать контракт и покинет клуб в качестве свободного агента. Причиной этого являются травмы.

По информации испанских СМИ, зарплата Алабы в «Реале» составляет 22 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что два турецких клуба нацелились на защитника «Реала».