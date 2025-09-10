Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 12:32 |
2260
5

Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива

Бывший игрок «Динамо» верит в Юрия Вернидуба и Юрия Максимова

10 сентября 2025, 12:32 |
2260
5
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, кто может заменить главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«На мой взгляд, Юрий Николаевич Вернидуб. Его энергия и харизма нужны этой сборной. Вообще национальная команда – это такой антураж, где нужно демонстрировать больше эмоций – все-таки футболисты защищают честь своей страны. Здесь тренер должен демонстрировать не столько тактическую гибкость, сколько быть хорошим мотиватором, уметь построить классную атмосферу в коллективе. Из украинских тренеров на эту роль могу отметить именно Вернидуба.

Также Юра Максимов. В его командах всегда очень хорошая атмосфера и дисциплина. За короткий промежуток времени он дает результат».

По теме:
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
Запустили дважды по Японии. Сборная США провела репетицию мундиаля
Сергей Ребров Александр Хацкевич сборная Украины по футболу отставка ЧМ-2026 по футболу назначение тренера Юрий Вернидуб Юрий Максимов
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Футбол | 10 сентября 2025, 13:09 2
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду

В услугах Даниила Сикана заинтересован «Коджаэлиспор», который намерен арендовать игрока

Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 20:59 447
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном

Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Футбол | 09.09.2025, 14:04
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Трабзонспор останется без украинца. Футболист решил покинуть клуб
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10.09.2025, 08:05
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Иностранный тренер, получивший гарантии от невмешательства в свою работу от УАФ и ахметова. Только такой вариант
Ответить
+4
Alex86 1
Ой да хватит уже этого круговорота физруков, за 1,2 ляма евро можно уже и нормального кого дернуть из Европы 
Ответить
+2
Vbolivalnyk-Peter
В короткій перспективі збірну може очолити Мельгоса. Молодіжку віддати Петракову. І шукати нормального іноземного тренера для збірної (Можливо і Мельгоса виявиться "Манною небесною" і більше нікого залучати не доведеться). Однак виглядає на те, що цей відбір до ЧС для нашої команди, як і попередня Ліга націй - перетворюється на другорядний турнір - головне підготувати команду до відбору на Євро 2028...
Ответить
0
Burevestnik
Максимов  це кризис- менеджер,
який і потрібен зараз в збірній, але
Максимова НЕ призначать це 100%,
бо він всіх порадників з УАФа та інших посилав би нах...
Таких як Петраков, Максимов там не терплять.
Ответить
-1
inflicted
Та куди. Тут або іноземний фахівець, або Маркевич, який має дуже багато досвіду, успіхів і ще не сказав останнього слова
Ответить
-1
Популярные новости
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 35
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 5
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем