Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Бывший игрок «Динамо» верит в Юрия Вернидуба и Юрия Максимова
Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, кто может заменить главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:
«На мой взгляд, Юрий Николаевич Вернидуб. Его энергия и харизма нужны этой сборной. Вообще национальная команда – это такой антураж, где нужно демонстрировать больше эмоций – все-таки футболисты защищают честь своей страны. Здесь тренер должен демонстрировать не столько тактическую гибкость, сколько быть хорошим мотиватором, уметь построить классную атмосферу в коллективе. Из украинских тренеров на эту роль могу отметить именно Вернидуба.
Также Юра Максимов. В его командах всегда очень хорошая атмосфера и дисциплина. За короткий промежуток времени он дает результат».
який і потрібен зараз в збірній, але
Максимова НЕ призначать це 100%,
бо він всіх порадників з УАФа та інших посилав би нах...
Таких як Петраков, Максимов там не терплять.