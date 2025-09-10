ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове
Футболисты донецкого клуба поддерживают форму во время матчей сборных
Донецкий «Шахтер» провел тренировку во Львове после нескольких выходных.
С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявки своих сборных.
- Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
- Боливия: Диего Арройо
- Тунис: Алаа Грам
- Грузия: Иракли Азаров
- Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.
Час повертатися до роботи! 💪 Новий тиждень – нова енергія!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 9, 2025
«Шахтар» відновив тренування після коротких вихідних, проте частина гравців іще в збірних 🇺🇦🌍
🔜 Невдовзі – повернення клубного футболу 😍
📅 13 вересня ⏰ 18:00
🆚 «Металіст 1925» 📍 Житомир#Shakhtar pic.twitter.com/MqG0WEmZEa
