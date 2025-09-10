Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 10:44 |
240
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове

Футболисты донецкого клуба поддерживают форму во время матчей сборных

10 сентября 2025, 10:44 |
240
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел тренировку во Львове после нескольких выходных.

С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявки своих сборных.

  • Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
  • Боливия: Диего Арройо
  • Тунис: Алаа Грам
  • Грузия: Иракли Азаров
  • Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.

ВИДЕО. «Шахтер» провел тренировку во Львове

По теме:
Артем ЯШКИН: «В Баку был провал. Других слов подобрать сложно»
ФОТО. Шахтер провел тренировку во Львове
Шахтер этим летом отказался продать Алиссона в Англию за 35 млн евро
фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко Валерий Бондарь Ефим Конопля Дмитрий Ризнык Артем Бондаренко Иракли Азаров Алаа Грам Диего Арройо Лукас Феррейра Лука Мейреллиш Изаки Силва
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:35 68
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Наставник украинцев прокомментировал результат матча квалификации ЧМ в Баку (1:1)

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10 сентября 2025, 10:15 41
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины 

Решение принято. Реал попрощается с звездой с огромной зарплатой
Футбол | 10.09.2025, 11:39
Решение принято. Реал попрощается с звездой с огромной зарплатой
Решение принято. Реал попрощается с звездой с огромной зарплатой
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 445
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем