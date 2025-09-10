ВИДЕО. «Шахтер» провел тренировку во Львове

Донецкий «Шахтер» провел тренировку во Львове после нескольких выходных.

С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались футболисты, которые попали в заявки своих сборных.

Украина: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Боливия: Диего Арройо

Тунис: Алаа Грам

Грузия: Иракли Азаров

Бразилия U-20: Изаки Силва, Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра.

