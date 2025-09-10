Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Экс-игрок сборной: Наши считались фаворитами, к сожалению, только на бумаге

Иван Гецко поделился впечатлениями после противостояния с командой Азербайджана

Экс-игрок сборной: Наши считались фаворитами, к сожалению, только на бумаге
УАФ

Во втором туре отборочного цикла ЧМ-2026 сборные Азербайджана и Украины разошлись в Баку миром – 1:1.

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о противостоянии в столице Азербайджана.

– Еще в конце матча поймал себя на мысли, что даже в случае нашей победы удовольствия от увиденного в Баку не было. К сожалению, приходится констатировать, что игры в исполнении подопечных Сергея Реброва не было, как в поединке с топ-сборной – Францией, так и с аутсайдерами – азербайджанцами.

– Чем вы это можете объяснить?

– Что-то непонятное творится внутри нашей сборной. Казалось бы, в ней нет случайных людей, у многих – миллионные контракты, как говорится, жизнь удалась. Но когда дело доходит до защиты спортивной чести Украины, то одно разочарование. Повторяю, речь идет как о легионерах, так и о представителях УПЛ, уровень которой очень низкий.

Сложилось впечатление, что поражение от французов все восприняли спокойно, у соперника действительно каждый игрок – «звезда». Но в противостоянии с азербайджанцами уже наши считались фаворитами, к сожалению, только на бумаге. Потому что даже когда вышли вперед сразу после перерыва, то вместо того, чтобы добавить в интенсивности, забить второй раз и снять с повестки дня вопрос о победителе, почему-то сбросили обороты, позволив хозяевам оправиться.

Согласен, пропущенный с пенальти гол – несчастный случай, но и то, что мы не продемонстрировали своих «козырей», чтобы склонить чашу весов на свою сторону – факт.

– После того, как счет стал ничейным, еще оставалось достаточно времени, чтобы вырвать победу.

– Те игроки, которые вышли на замену, не усилили игру. Поэтому хозяева за старание и получили бонус в виде завоеванного очка.

– После очередной осечки у украинцев еще есть шансы занять второе место в группе и продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира?

– Говорят, что надежда умирает последней, но ситуация для наших ребят критическая. Для начала в октябре желательно в гостях победить исландцев. Если откровенно, то с такой игрой в это слабо верится.

Иван Гецко инсайд сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
