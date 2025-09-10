Другие новости10 сентября 2025, 02:30 |
ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой
В отличие от сборной, Марина Машкина зажгла…
Марина Машкина впечатлила стильным образом в Баку.
Украинская спортивная журналистка Марина Машкина поделилась в Instagram кадрами из Азербайджана.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото были сделаны в Баку перед матчем сборных Азербайджана и Украины. На снимках Машкина появилась в чёрном мини-платье, которое дополнила белыми кедами, часами и стильными очками.
Подписчики отметили красоту девушки и одарили ее множеством комплиментов.
