ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой

Марина Машкина впечатлила стильным образом в Баку.

Украинская спортивная журналистка Марина Машкина поделилась в Instagram кадрами из Азербайджана.

Фото были сделаны в Баку перед матчем сборных Азербайджана и Украины. На снимках Машкина появилась в чёрном мини-платье, которое дополнила белыми кедами, часами и стильными очками.

Подписчики отметили красоту девушки и одарили ее множеством комплиментов.