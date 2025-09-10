Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 02:30
ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой

В отличие от сборной, Марина Машкина зажгла…

ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой
Instagram. Марина Машкина

Марина Машкина впечатлила стильным образом в Баку.

Украинская спортивная журналистка Марина Машкина поделилась в Instagram кадрами из Азербайджана.

Фото были сделаны в Баку перед матчем сборных Азербайджана и Украины. На снимках Машкина появилась в чёрном мини-платье, которое дополнила белыми кедами, часами и стильными очками.

Подписчики отметили красоту девушки и одарили ее множеством комплиментов.

По теме:
ФОТО. Звезду Реала споймали за любопытным занятием. Вирусный кадр с отдыха
ВИДЕО. Мы еще никуда не вылетели! Пресс-конференция Реброва в Баку
Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
фото lifestyle девушки сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
