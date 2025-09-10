Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд отличился голами в 8-м матче подряд за сборную Норвегии
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 00:52 |
48
0

Холанд отличился голами в 8-м матче подряд за сборную Норвегии

Очередной жертвой норвежца стала сборная Молдовы

10 сентября 2025, 00:52 |
48
0
Холанд отличился голами в 8-м матче подряд за сборную Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Пять голов и две результативные передачи на свой счет записал Эрлинг Холанд.

Норвежец отличился голами уже в 8-м матче подряд за сборную Норвегии:

  • Молдова – пять голов (плюс два ассиста)
  • Финляндия – гол
  • Эстония – гол
  • Италия – гол
  • Израиль – гол
  • Молдова – гол
  • Казахстан – хет-трик
  • Словения – гол (плюс ассист)

В последних 14 матчах за сборную Норвегии Эрлинг забил 21 гол.

Всего Холанд отличился 48 забитыми мячами в 45 матчах за национальную команду.

По теме:
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
сборная Норвегии по футболу сборная Молдовы по футболу статистика пента-трик ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»
Футбол | 09 сентября 2025, 22:14 67
Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»
Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Азербайджаном

Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
Футбол | 10 сентября 2025, 00:57 0
Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 52
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем