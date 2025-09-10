Холанд отличился голами в 8-м матче подряд за сборную Норвегии
Очередной жертвой норвежца стала сборная Молдовы
В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.
Пять голов и две результативные передачи на свой счет записал Эрлинг Холанд.
Норвежец отличился голами уже в 8-м матче подряд за сборную Норвегии:
- Молдова – пять голов (плюс два ассиста)
- Финляндия – гол
- Эстония – гол
- Италия – гол
- Израиль – гол
- Молдова – гол
- Казахстан – хет-трик
- Словения – гол (плюс ассист)
В последних 14 матчах за сборную Норвегии Эрлинг забил 21 гол.
Всего Холанд отличился 48 забитыми мячами в 45 матчах за национальную команду.
Erling Haaland has scored in each of his last 8 games with Norway. pic.twitter.com/g3AwvZlNTj— StatMuse FC (@statmusefc) September 9, 2025
46 goals in 45 caps 🤯— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 9, 2025
Hat-trick for Erling Haaland 👏#WCQ pic.twitter.com/2WvZTwT4Og
Erling Haaland has scored 21 goals in his last 14 games with Norway.— StatMuse FC (@statmusefc) September 9, 2025
Only one penalty. pic.twitter.com/DJpfH3ofq4
