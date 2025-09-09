Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Азербайджана объяснил, благодаря чему им удалось шокировать Украину
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:19 |
636
1

Тренер Азербайджана объяснил, благодаря чему им удалось шокировать Украину

Айхан Аббасов прокомментировал ничью в матче отбора к ЧМ-2026

09 сентября 2025, 23:19 |
636
1
Тренер Азербайджана объяснил, благодаря чему им удалось шокировать Украину
azerisport. Айхан Аббасов

Тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026.

– После такой игры трудно что-либо говорить. Но хочу поблагодарить футболистов. Потому что у нас был всего один день. Я сказал им, что нужно показать психологическую готовность, характер и борьбу. Вне зависимости от счета, я бы поблагодарил их. Давно в сборной не было такого боевого духа. Возможно, футболисты тоже находились под давлением. Хочу поблагодарить болельщиков. В трудный момент они поддерживали нас. Возможно, именно эта поддержка помогла.

Эльвин Джафаргулиев был уставшим, требовалась замена. Но Абдула Хайбулаев получил травму, и мы оставили его на поле. Эльвин совершал такие спринты, которые не делал даже пока был свежим. Это ваша заслуга тоже. Все мы боремся. Возможно, эта воля и завоеванные очки привнесут боевого духа в наш футбол. Соперник был сильным. Они вернулись с выезда во Францию. Мы это понимали. Мы тоже приехали после тяжелого выезда. После крупного поражения была психологический спад. Мы внесли некоторые изменения. Приглашение Рустама Ахмедзаде и Абдулы Хайбулаева подняло дух команды. Я поздравляю Эмина Махмудова – он забил желанный гол. Если есть радость и улыбки, значит, мы можем добиваться чего-то. Надеюсь, наш футбол будет развиваться», - заявил Аббасов.

Что за один день удалось изменить в сборной, которая при Фернанду Сантуше долгое время оставалась в плохом состоянии?
– За один день многое не изменишь. У нас не было времени на тренировки. Когда все происходило, команда уже тренировалась. Утром мы провели тактическое занятие. Какой максимум могли дать за один день, такой и дали. Нужно было также проанализировать соперника. Мы все хотели этого вместе. Мы это изменили, потому что каждый хотел.

Впереди «милли» ждет матч со сборной Франции. Что планируете изменить?
– Сейчас я главный тренер молодежной сборной. В следующем месяце нас ждут два сложных выездных матча. Говорить о Франции с моей стороны сейчас не корректно. Не знаю, какие будут приняты решения. Нужно бороться. Мы знаем, что Франция – сильная сборная. Украина тоже с ними неплохо боролась. Похоже, что играть можно. Нужно найти свои силы. Мы многое хотим. Сравниваем себя с сильными странами. Требуется время. Если будем бороться, все возможно.

Вы смотрели поражение от Исландии 0:5? Насколько сложно вывести на поле команду после такого результата? Что можно сделать с этой командой?
– Когда зашли на базу, было видно, что футболисты расстроены. Мы провели встречу с опытными игроками и общий разбор. Готовились в этом направлении. Можно было сделать лучше.

Перед матчем было решено, что пенальти будет бить Эмин Махмудов или Торал Байрамов?
– Торал вышел на матч позже. Мы решили, что пенальти будет бить Эмин. Торал пожелал ему удачи. В команде очень хотели, чтобы Эмин забил. Шутливо сказали, что, наконец-то, забил, можно успокоиться (смеется). Момент, который изменил игру, – это выход Торала на поле. Мы долго думали, начинать ли с ним или с Ахмедзаде в старте. Но в итоге решили, что Байрамов выйдет позже. Он может играть на двух позициях.

Как объясните, что Анатоли Нуриев в последние минуты не реализовал голевой момент?
– Сегодня после такой борьбы нельзя обижаться на кого-либо. Победа была бы еще великолепнее. Если посмотреть на этот эпизод, как мы туда дошли, как боролись… Это не был стопроцентный момент. Анатолий тоже сегодня вышел на поле и стал одним из тех, кто усилил нашу игру.

Мы всегда говорили, что проблема либо в футболистах, либо в иностранных тренерах. Считаете ли вы, что мы действительно теряли время с иностранными тренерами?
– Если я сейчас дам полный ответ на эти вопросы, это будет неверно понято. Мол, заработал одно очко, и сразу все обсуждает. Все это отдельная тема. На эти вопросы можно будет подробно ответить в другое время. Иностранный тренер тоже нужен. Но, конечно, с местным тренером футболистам было бы проще. Это не значит, что иностранный не должен работать. Сложная тема. Надеюсь, будет принято правильное решение.

По теме:
Волевая победа петухов. Франция, пропустив первой, переиграла Исландию
Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
Георгий Судаков забил 4-й гол за сборную Украины. Кому он забивал?
Айхан Аббасов сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:29 29
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

Тренер посоветовал набраться терпения

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 17:17 26
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром
Футбол | 09.09.2025, 23:41
Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром
Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
newo
Тут і думати не потрібно. Завдяки Сірожі Реброву
Ответить
-1
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 14
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 34
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем