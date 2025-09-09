Тренер Азербайджана объяснил, благодаря чему им удалось шокировать Украину

Тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026.

– После такой игры трудно что-либо говорить. Но хочу поблагодарить футболистов. Потому что у нас был всего один день. Я сказал им, что нужно показать психологическую готовность, характер и борьбу. Вне зависимости от счета, я бы поблагодарил их. Давно в сборной не было такого боевого духа. Возможно, футболисты тоже находились под давлением. Хочу поблагодарить болельщиков. В трудный момент они поддерживали нас. Возможно, именно эта поддержка помогла.

Эльвин Джафаргулиев был уставшим, требовалась замена. Но Абдула Хайбулаев получил травму, и мы оставили его на поле. Эльвин совершал такие спринты, которые не делал даже пока был свежим. Это ваша заслуга тоже. Все мы боремся. Возможно, эта воля и завоеванные очки привнесут боевого духа в наш футбол. Соперник был сильным. Они вернулись с выезда во Францию. Мы это понимали. Мы тоже приехали после тяжелого выезда. После крупного поражения была психологический спад. Мы внесли некоторые изменения. Приглашение Рустама Ахмедзаде и Абдулы Хайбулаева подняло дух команды. Я поздравляю Эмина Махмудова – он забил желанный гол. Если есть радость и улыбки, значит, мы можем добиваться чего-то. Надеюсь, наш футбол будет развиваться», - заявил Аббасов.

– Что за один день удалось изменить в сборной, которая при Фернанду Сантуше долгое время оставалась в плохом состоянии?

– За один день многое не изменишь. У нас не было времени на тренировки. Когда все происходило, команда уже тренировалась. Утром мы провели тактическое занятие. Какой максимум могли дать за один день, такой и дали. Нужно было также проанализировать соперника. Мы все хотели этого вместе. Мы это изменили, потому что каждый хотел.

– Впереди «милли» ждет матч со сборной Франции. Что планируете изменить?

– Сейчас я главный тренер молодежной сборной. В следующем месяце нас ждут два сложных выездных матча. Говорить о Франции с моей стороны сейчас не корректно. Не знаю, какие будут приняты решения. Нужно бороться. Мы знаем, что Франция – сильная сборная. Украина тоже с ними неплохо боролась. Похоже, что играть можно. Нужно найти свои силы. Мы многое хотим. Сравниваем себя с сильными странами. Требуется время. Если будем бороться, все возможно.

– Вы смотрели поражение от Исландии 0:5? Насколько сложно вывести на поле команду после такого результата? Что можно сделать с этой командой?

– Когда зашли на базу, было видно, что футболисты расстроены. Мы провели встречу с опытными игроками и общий разбор. Готовились в этом направлении. Можно было сделать лучше.

– Перед матчем было решено, что пенальти будет бить Эмин Махмудов или Торал Байрамов?

– Торал вышел на матч позже. Мы решили, что пенальти будет бить Эмин. Торал пожелал ему удачи. В команде очень хотели, чтобы Эмин забил. Шутливо сказали, что, наконец-то, забил, можно успокоиться (смеется). Момент, который изменил игру, – это выход Торала на поле. Мы долго думали, начинать ли с ним или с Ахмедзаде в старте. Но в итоге решили, что Байрамов выйдет позже. Он может играть на двух позициях.

– Как объясните, что Анатоли Нуриев в последние минуты не реализовал голевой момент?

– Сегодня после такой борьбы нельзя обижаться на кого-либо. Победа была бы еще великолепнее. Если посмотреть на этот эпизод, как мы туда дошли, как боролись… Это не был стопроцентный момент. Анатолий тоже сегодня вышел на поле и стал одним из тех, кто усилил нашу игру.

– Мы всегда говорили, что проблема либо в футболистах, либо в иностранных тренерах. Считаете ли вы, что мы действительно теряли время с иностранными тренерами?

– Если я сейчас дам полный ответ на эти вопросы, это будет неверно понято. Мол, заработал одно очко, и сразу все обсуждает. Все это отдельная тема. На эти вопросы можно будет подробно ответить в другое время. Иностранный тренер тоже нужен. Но, конечно, с местным тренером футболистам было бы проще. Это не значит, что иностранный не должен работать. Сложная тема. Надеюсь, будет принято правильное решение.