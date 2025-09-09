Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-вингер Реала: «Тебе нужно идти в Реал, здесь ты ЗМ не выиграешь»
Испания
09 сентября 2025, 23:18
Экс-вингер Реала: «Тебе нужно идти в Реал, здесь ты ЗМ не выиграешь»

Хесе рассказал о разговоре с Килианом Мбаппе

Экс-вингер Реала: «Тебе нужно идти в Реал, здесь ты ЗМ не выиграешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Экс-игрок «Реала» Хесе рассказал о разговоре с французским форвардом «Реала» Килианом Мбаппе:

«Когда я уходил из «ПСЖ», именно тогда «Реал» заинтересовался Мбаппе. И он спросил меня: «Как тебе Мадрид, как тебе клуб?».

Я ответил: «Какая у тебя мечта?».

Он сказал: «Выиграть «Золотой мяч».

Тогда я сказал ему: «Тебе нужно идти в мадридский «Реал», здесь ты «Золотой мяч» не выиграешь».

Он ответил: «Хорошо».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе попросил Переса подписать топ-игрока для доминации в Европе.

Даниил Кирияка Источник: Marca
