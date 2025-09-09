Экс-вингер Реала: «Тебе нужно идти в Реал, здесь ты ЗМ не выиграешь»
Хесе рассказал о разговоре с Килианом Мбаппе
Экс-игрок «Реала» Хесе рассказал о разговоре с французским форвардом «Реала» Килианом Мбаппе:
«Когда я уходил из «ПСЖ», именно тогда «Реал» заинтересовался Мбаппе. И он спросил меня: «Как тебе Мадрид, как тебе клуб?».
Я ответил: «Какая у тебя мечта?».
Он сказал: «Выиграть «Золотой мяч».
Тогда я сказал ему: «Тебе нужно идти в мадридский «Реал», здесь ты «Золотой мяч» не выиграешь».
Он ответил: «Хорошо».
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе попросил Переса подписать топ-игрока для доминации в Европе.
