Мбаппе попросил Переса подписать топ-игрока для доминации в Европе

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста является личной просьбой французского нападающего Килиана Мбаппе, который считает, что именно этот игрок поможет королевскому клубу доминировать в Европе.

В сезоне 2024/25 Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, а его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» может отпустить защитника Рауля Асенсио.