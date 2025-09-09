Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе попросил Переса подписать топ-игрока для доминации в Европе
Испания
09 сентября 2025, 16:44 | Обновлено 09 сентября 2025, 16:45
Ибраима Конате может покинуть «Ливерпуль»

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста является личной просьбой французского нападающего Килиана Мбаппе, который считает, что именно этот игрок поможет королевскому клубу доминировать в Европе.

В сезоне 2024/25 Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, а его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» может отпустить защитника Рауля Асенсио.

Ливерпуль трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ибраима Конате Килиан Мбаппе Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
