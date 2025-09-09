Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения матча тренер сборной Украины Сергей Ребров решил закрыть комментарии на своей странице в Инстаграме из-за критических комментариев от болельщиков.

В октябре сборная Украины продолжит матчи отбора – подопечные Реброва сыграют против Исландии и Азербайджана.