Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 23:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана

Тренер закрыл комментарии в Инстаграме

УАФ. Сергей Ребров

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения матча тренер сборной Украины Сергей Ребров решил закрыть комментарии на своей странице в Инстаграме из-за критических комментариев от болельщиков.

В октябре сборная Украины продолжит матчи отбора – подопечные Реброва сыграют против Исландии и Азербайджана.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Sergei Aalst
после таких результатов ,если у него есть время и внимание к инсте,то это точно ,,крутой ,,тренер! Ни самокритики ,ни решений ,ни измениений в игре за все время,! Все просрал ,где участвовали! С Динамо ушел ,как он обьяснил -из-за негатива болел,! а здесь что? контракт переигрывает  комментарии?
KGZVER
Ментально очень слабый мужик, на ЕВРО все 3 матча простоял еле сдерживаясь от того чтобы заплакать, выглядел жалко и безвольно, Шевченко кстати тоже таким же тренером был, но там тренерский штаб был очень сильным.
Надо звать Нуну Санту, он построит бойцовскую команду.
