ВИДЕО. Как Судаков вывел сборную Украины вперед в матче против Азербайджана

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 51-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. Сине-желтых вперед вывел Георгий Судаков. Ассист отдал Александр Зубков.

Судаков забил четвертый гол за национальную украинскую команды.

ГОЛ! 0:1 Судаков, 51 мин.