ВИДЕО. Как Судаков вывел сборную Украины вперед в матче против Азербайджана
Георгий отличился на 51-й минуте после передачи Александра Зубкова
9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 51-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. Сине-желтых вперед вывел Георгий Судаков. Ассист отдал Александр Зубков.
Судаков забил четвертый гол за национальную украинскую команды.
❗️ ВИДЕО. Как Судаков вывел сборную Украины вперед в матче против Азербайджана
ГОЛ! 0:1 Судаков, 51 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер – о действиях Артема в матче против Франции
Поединок состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по Киеву