Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Судаков вывел сборную Украины вперед в матче против Азербайджана
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 20:12 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:29
2120
0

ВИДЕО. Как Судаков вывел сборную Украины вперед в матче против Азербайджана

Георгий отличился на 51-й минуте после передачи Александра Зубкова

09 сентября 2025, 20:12 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:29
2120
0
ВИДЕО. Как Судаков вывел сборную Украины вперед в матче против Азербайджана

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. Сине-желтых вперед вывел Георгий Судаков. Ассист отдал Александр Зубков.

Судаков забил четвертый гол за национальную украинскую команды.

❗️ ВИДЕО. Как Судаков вывел сборную Украины вперед в матче против Азербайджана

ГОЛ! 0:1 Судаков, 51 мин.

По теме:
ФОТО. Рука Зинченко: момент, после которого судья назначил пенальти
Украина U18 разгромно проиграла Дании U18 решающий матч турнира в Швеции
ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте
Георгий Судаков видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу Александр Зубков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09 сентября 2025, 07:42 3
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»

Бывший тренер – о действиях Артема в матче против Франции

Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 20:27 0
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Футбол | 09.09.2025, 14:27
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09.09.2025, 08:26
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 34
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем