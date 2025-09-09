Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коринтианс – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз и анонс на матч Кубка Бразилии
Бразилия
09 сентября 2025, 14:52 | Обновлено 09 сентября 2025, 14:54
22
0

Коринтианс – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз и анонс на матч Кубка Бразилии

Поединок состоится в ночь на 11 сентября в 03:30 по Киеву

09 сентября 2025, 14:52 | Обновлено 09 сентября 2025, 14:54
22
0
Коринтианс – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз и анонс на матч Кубка Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 сентября на Нео Кимика Арена пройдет матч пройдет ответный матч четвертьфинала кубка Бразилии, в котором Коринтианс встретится с Атлетико Паранаэнсе. Поединок начнется в 03:30 по киевскому времени.

Коринтианс

Команда была на пике в прошлом десятилетии, даже выиграв Копу Либертадорес. Но потом утратил позиции и никак не мог даже на уровне штата пополнить коллекцию трофеев. Так что прошлый сезон, с итоговым седьмым местом, был вполне достойным результатом.

Сейчас в Серии А результаты у клуба из Сан-Паулу скромнее. С 26 очками пока что удается идти на двенадцатом месте - на самой грани зоны Копы Судамерикана (хотя в нынешнем розыгрыше там провалились, не выйдя из группы), в четырех баллах над зоной вылета. С другой стороны, в 2025-м году получилось победить в Паулисте, впервые за шесть лет. Да и в кубке уже в одном шаге от полуфинала - нужно просто не провалиться в ответной встрече.

Атлетико Паранаэнсе

Клуб только в 2021-м году повторно выигрывал Копу Судамерикана. Но в прошлом сезоне он внезапно провалился. Причем набрали немалые 42 очка, больше чем по одному в среднем за тур. Но в итоге отправились с семнадцатого места во второй дивизион.

Задача на сезон для футболистов очевидна: поскорее вернуться на потерянный уровень. И нельзя сказать, что они продвигаются так уж удачно к реализации данной задачи. Выиграл в Серии В фаворит только на один матч больше, чем проиграл, десять против девяти, и идет только шестым - а нужно успеть подняться в топ-4. Так что вряд ли так уж сильно тут готовы тратить силы на кубок. Да, дошли там до четвертьфинала, пройдя, в том числе, и Сан-Паулу. Но уже дома Коринтиансу проигрывали, ничем не ответив на гол соперника на 58-й минуте.

Статистика личных встреч

Упомянутые 1:0 стали уже восьмой победой в 13 последних очных поединках. Более того, в четырех крайних Атлетико Паранаэнсе только раз взял хотя бы ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей. Хозяевам хватит и ничьей, но, кажется, им по силам тут победить (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Коринтианс
11.09.2025 -
03:30
Атлетико Паранаэнсе
Победа Коринтианса 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Литва – Греция. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евробаскета-2025
Турция – Польша. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евробаскета-2025
Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Атлетико Паранаэнсе Коринтианс Кубок Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 11:23 48
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 09:11 26
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Футбол | 09.09.2025, 00:40
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
Футбол | 09.09.2025, 15:17
В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем