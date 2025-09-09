11 сентября на Нео Кимика Арена пройдет матч пройдет ответный матч четвертьфинала кубка Бразилии, в котором Коринтианс встретится с Атлетико Паранаэнсе. Поединок начнется в 03:30 по киевскому времени.

Коринтианс

Команда была на пике в прошлом десятилетии, даже выиграв Копу Либертадорес. Но потом утратил позиции и никак не мог даже на уровне штата пополнить коллекцию трофеев. Так что прошлый сезон, с итоговым седьмым местом, был вполне достойным результатом.

Сейчас в Серии А результаты у клуба из Сан-Паулу скромнее. С 26 очками пока что удается идти на двенадцатом месте - на самой грани зоны Копы Судамерикана (хотя в нынешнем розыгрыше там провалились, не выйдя из группы), в четырех баллах над зоной вылета. С другой стороны, в 2025-м году получилось победить в Паулисте, впервые за шесть лет. Да и в кубке уже в одном шаге от полуфинала - нужно просто не провалиться в ответной встрече.

Атлетико Паранаэнсе

Клуб только в 2021-м году повторно выигрывал Копу Судамерикана. Но в прошлом сезоне он внезапно провалился. Причем набрали немалые 42 очка, больше чем по одному в среднем за тур. Но в итоге отправились с семнадцатого места во второй дивизион.

Задача на сезон для футболистов очевидна: поскорее вернуться на потерянный уровень. И нельзя сказать, что они продвигаются так уж удачно к реализации данной задачи. Выиграл в Серии В фаворит только на один матч больше, чем проиграл, десять против девяти, и идет только шестым - а нужно успеть подняться в топ-4. Так что вряд ли так уж сильно тут готовы тратить силы на кубок. Да, дошли там до четвертьфинала, пройдя, в том числе, и Сан-Паулу. Но уже дома Коринтиансу проигрывали, ничем не ответив на гол соперника на 58-й минуте.

Статистика личных встреч

Упомянутые 1:0 стали уже восьмой победой в 13 последних очных поединках. Более того, в четырех крайних Атлетико Паранаэнсе только раз взял хотя бы ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей. Хозяевам хватит и ничьей, но, кажется, им по силам тут победить (коэффициент - 1,96).