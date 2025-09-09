Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вмешалась МЛС. Суареса дополнительно наказали за плевок в тренеров
Major League Soccer
09 сентября 2025, 17:35 | Обновлено 09 сентября 2025, 17:40
182
3

Вмешалась МЛС. Суареса дополнительно наказали за плевок в тренеров

Три матча дисквалификации в МЛС

09 сентября 2025, 17:35 | Обновлено 09 сентября 2025, 17:40
182
3
Вмешалась МЛС. Суареса дополнительно наказали за плевок в тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

МЛС утвердила решение о дополнительной дисквалификации форварда Интер Майами Луиса Суареса на три матча.

Ранее игрок был дисквалифицирован на шесть матчей Кубка лиги за плевок в тренерский штаб соперника, однако это наказание рассчитано лишь на Кубок лиги, где команда будет играть уже только в 2026 году.

По этой причине МЛС наложила дополнительную дисквалификацию, чтобы Суарес получил наказание сейчас, а не в будущем.

Интер Майами в восточной конференции МЛС идет на 6-й позиции.

По теме:
Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга
Без Сватка справились. Остин оформил минимальную победу в MLS
Интер Майами Луис Суарес Major League Soccer (MLS) дисквалификация
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 09:11 29
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Дании U-18
Футбол | 09 сентября 2025, 17:39 0
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Дании U-18
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Дании U-18

9 сентября в 18:30 пройдет матч 2-го тура юношеского турнира в Швеции

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
За таке скотство потрібно карати набагато суворіше, три матчі це дитячий садок...
Такі «покарання» не відучать таких відбитих дибілів як Суарес робити це знову і знову.
Ответить
+1
Перець
Плювати стає невигідно ,потрібно роздавати підсрачники
Ответить
0
Burevestnik
лучше бы за ухо кусанул - меньше было бы наказание.
Ответить
0
Популярные новости
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем