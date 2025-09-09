Major League Soccer09 сентября 2025, 17:35 | Обновлено 09 сентября 2025, 17:40
Вмешалась МЛС. Суареса дополнительно наказали за плевок в тренеров
Три матча дисквалификации в МЛС
МЛС утвердила решение о дополнительной дисквалификации форварда Интер Майами Луиса Суареса на три матча.
Ранее игрок был дисквалифицирован на шесть матчей Кубка лиги за плевок в тренерский штаб соперника, однако это наказание рассчитано лишь на Кубок лиги, где команда будет играть уже только в 2026 году.
По этой причине МЛС наложила дополнительную дисквалификацию, чтобы Суарес получил наказание сейчас, а не в будущем.
Интер Майами в восточной конференции МЛС идет на 6-й позиции.
Такі «покарання» не відучать таких відбитих дибілів як Суарес робити це знову і знову.