Вмешалась МЛС. Суареса дополнительно наказали за плевок в тренеров

МЛС утвердила решение о дополнительной дисквалификации форварда Интер Майами Луиса Суареса на три матча.

Ранее игрок был дисквалифицирован на шесть матчей Кубка лиги за плевок в тренерский штаб соперника, однако это наказание рассчитано лишь на Кубок лиги, где команда будет играть уже только в 2026 году.

По этой причине МЛС наложила дополнительную дисквалификацию, чтобы Суарес получил наказание сейчас, а не в будущем.

Интер Майами в восточной конференции МЛС идет на 6-й позиции.