Экс-голкипер сборной Украины: «Ему уже надоело там и он захотел домой»
Дмитрий Безотосный поразмыслил над возвращением Георгия Бущана в УПЛ
Бывший голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Безотосный оценил перспективы Георгия Бущана в расположении «Полесья». Дмитрий заявил, что
– Что вы думаете о трансфере на правах аренды из Аль-Шабаба в Полесье Георгия Бущана?
– Вероятно, ему уже надоело там и он захотел домой. Не знаю. Возможно, это произошло из-за того, что он играл из-за матча, или какие-то отношения с тренером или командой, или климат не подошел. Лучше у него спросить, чтобы была достоверная информация.
Я понимаю, что дома свой социум, свое общение есть возможность вернуться в сборную. Эти факторы могли сыграть роль в его решении.
– Как, на ваш взгляд, сложится карьера Бущана в Полесье?
– Думаю, что он там не помешает. Если будут доверять, то должен помочь команде своим большим опытом. Для него еще открыт путь в сборную, – сказал Дмитрий.
