Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-голкипер сборной Украины: «Ему уже надоело там и он захотел домой»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 11:47 |
Экс-голкипер сборной Украины: «Ему уже надоело там и он захотел домой»

Дмитрий Безотосный поразмыслил над возвращением Георгия Бущана в УПЛ

Экс-голкипер сборной Украины: «Ему уже надоело там и он захотел домой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Безотосный оценил перспективы Георгия Бущана в расположении «Полесья». Дмитрий заявил, что

– Что вы думаете о трансфере на правах аренды из Аль-Шабаба в Полесье Георгия Бущана?

– Вероятно, ему уже надоело там и он захотел домой. Не знаю. Возможно, это произошло из-за того, что он играл из-за матча, или какие-то отношения с тренером или командой, или климат не подошел. Лучше у него спросить, чтобы была достоверная информация.

Я понимаю, что дома свой социум, свое общение есть возможность вернуться в сборную. Эти факторы могли сыграть роль в его решении.

– Как, на ваш взгляд, сложится карьера Бущана в Полесье?

– Думаю, что он там не помешает. Если будут доверять, то должен помочь команде своим большим опытом. Для него еще открыт путь в сборную, – сказал Дмитрий.

Георгий Бущан Дмитрий Безотосный Полесье Житомир трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Иван Иванов
напропускал полную торбу вот и решил вернуться 
