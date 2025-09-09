Экс-голкипер сборной Украины: «Ему уже надоело там и он захотел домой»

Бывший голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Безотосный оценил перспективы Георгия Бущана в расположении «Полесья». Дмитрий заявил, что

– Что вы думаете о трансфере на правах аренды из Аль-Шабаба в Полесье Георгия Бущана?

– Вероятно, ему уже надоело там и он захотел домой. Не знаю. Возможно, это произошло из-за того, что он играл из-за матча, или какие-то отношения с тренером или командой, или климат не подошел. Лучше у него спросить, чтобы была достоверная информация.

Я понимаю, что дома свой социум, свое общение есть возможность вернуться в сборную. Эти факторы могли сыграть роль в его решении.

– Как, на ваш взгляд, сложится карьера Бущана в Полесье?

– Думаю, что он там не помешает. Если будут доверять, то должен помочь команде своим большим опытом. Для него еще открыт путь в сборную, – сказал Дмитрий.