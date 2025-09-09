Дело в тренере. Известно, почему Бущан покинул клуб и перешел в Полесье

В конце января 2025 года вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан подписал контракт до 30 июня 2027 года с саудовским ФК «Аль-Шабаб». Однако уже 5 сентября он на правах годичной аренды перешел в житомирское «Полесье».

Как стало известно Sport.ua, позиции украинца в зарубежном клубе пошатнулись после того, как в июне «Аль-Шабаб» покинул главный тренер Фатих Терим из Турции. Когда завершился подготовительный период, новый наставник, испанец Иманоль Альгуасиль, сообщил вратарю, что не рассчитывает на него, намекая, что тот может продолжить карьеру в другой команде.

По имеющейся информации, «Полесье» сыграло на опережение и буквально перед закрытием трансферного окна успело подписать Георгия на правах годичной аренды.

Не исключено, что следующим летом житомирский клуб постарается, чтобы Бущан, которого снова вызвали в национальную сборную Украины, стал их полноценным игроком, поскольку условия аренды позволяют «Полесью» вести переговоры о полном выкупе контракта. Однако речь пойдет о сумме меньше трех миллионов евро, которые «Аль-Шабаб» заплатил при переходе Бущана из киевского «Динамо».

