Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дело в тренере. Известно, почему Бущан покинул клуб и перешел в Полесье
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 11:03 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:05
782
0

Дело в тренере. Известно, почему Бущан покинул клуб и перешел в Полесье

Саудовский клуб даже готов к продаже голкипера

09 сентября 2025, 11:03 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:05
782
0
Дело в тренере. Известно, почему Бущан покинул клуб и перешел в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

В конце января 2025 года вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан подписал контракт до 30 июня 2027 года с саудовским ФК «Аль-Шабаб». Однако уже 5 сентября он на правах годичной аренды перешел в житомирское «Полесье».

Как стало известно Sport.ua, позиции украинца в зарубежном клубе пошатнулись после того, как в июне «Аль-Шабаб» покинул главный тренер Фатих Терим из Турции. Когда завершился подготовительный период, новый наставник, испанец Иманоль Альгуасиль, сообщил вратарю, что не рассчитывает на него, намекая, что тот может продолжить карьеру в другой команде.

По имеющейся информации, «Полесье» сыграло на опережение и буквально перед закрытием трансферного окна успело подписать Георгия на правах годичной аренды.

Не исключено, что следующим летом житомирский клуб постарается, чтобы Бущан, которого снова вызвали в национальную сборную Украины, стал их полноценным игроком, поскольку условия аренды позволяют «Полесью» вести переговоры о полном выкупе контракта. Однако речь пойдет о сумме меньше трех миллионов евро, которые «Аль-Шабаб» заплатил при переходе Бущана из киевского «Динамо».

Ранее Георгий Бущан впервые обратился к фанатам после сенсационного перехода в «Полесье».

По теме:
КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»
Директор Богемианса: «Мы провели успешные переговоры с Динамо»
МИХАЛИК: «В Баку от Реброва ожидаю изменений на двух позициях»
Георгий Бущан Полесье Житомир аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09 сентября 2025, 06:55 1
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»

Экс-тренер – о матче Азербайджан – Украина

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08 сентября 2025, 17:05 126
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным

Киевляне одержали победу со счетом 4:0

ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 10:52
ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 08:23
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 38
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем