Бущан впервые обратился к фанатам после сенсационного перехода в Полесье

Вратарь национальной сборной Украины Георгий Бущан впервые обратился к фанатам после своего перехода в житомирское «Полесье»:

«Привет, стая. Очень рад присоединиться к вам и стать частью футбольного клуба «Полесье». Сейчас я нахожусь в расположении национальной сборной Украины и с нетерпением жду первой встречи с болельщиками. Увидимся уже совсем скоро, этот сезон будет особенным. Сила в стае!»

Георгий Бущан присоединился к «Полесью» на правах годичной аренды из саудовского «Аль-Шабаба».

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.