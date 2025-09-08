Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бущан впервые обратился к фанатам после сенсационного перехода в Полесье
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 19:29 |
1314
3

Бущан впервые обратился к фанатам после сенсационного перехода в Полесье

Георгий очень рад присоединиться к житомирскому клубу

08 сентября 2025, 19:29 |
1314
3
Бущан впервые обратился к фанатам после сенсационного перехода в Полесье
УАФ. Георгий Бущан

Вратарь национальной сборной Украины Георгий Бущан впервые обратился к фанатам после своего перехода в житомирское «Полесье»:

«Привет, стая. Очень рад присоединиться к вам и стать частью футбольного клуба «Полесье». Сейчас я нахожусь в расположении национальной сборной Украины и с нетерпением жду первой встречи с болельщиками. Увидимся уже совсем скоро, этот сезон будет особенным. Сила в стае!»

Георгий Бущан присоединился к «Полесью» на правах годичной аренды из саудовского «Аль-Шабаба».

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.

По теме:
Хацкевич объяснил, почему неожиданно пошел работать в Полесье
Александр КУЧЕР: «Игра получилась нервная и тяжелая для нас»
Максим ФЕЩУК: «Играли с командой, которая заслуживает быть в УПЛ»
Георгий Бущан Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08 сентября 2025, 20:17 22
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 08 сентября 2025, 13:16 7
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина

Поединок второго тура отборочной группы D состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву

Известный тренер: «Это заявление Реброва о игроках сборной мне непонятно»
Футбол | 08.09.2025, 19:58
Известный тренер: «Это заявление Реброва о игроках сборной мне непонятно»
Известный тренер: «Это заявление Реброва о игроках сборной мне непонятно»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
...і в чому сенсаційність цієї річної оренди?
Ответить
0
OKs100
Похоже следующим его клубом будет Верес или Кудровка через 7 лет.
Ответить
0
MaximusOne
Let's go 💪🐺
Ответить
0
Популярные новости
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 12
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем