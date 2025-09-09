Колос-2 – Ребел – 1:0. Битва лидеров. Видео гола и обзор матча

В матче седьмого тура Второй лиги «Колос-2» принимал «Ребел». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Перед началом тура «Ребел» возглавлял турнирную таблицу группы Б. «Колос-2» претендовал на лидерство.

Поединок прошел в напряженной борьбе. И кака часто бывает в таких матчах, решающим стал один забитый мяч.

На 48-й минуте Владислав Канаев вывел «Колос-2» вперед. «Ребел» отыграться не смог, не смотря на все усилия.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Колос-2 – Ребел – 1:0

Гол: Канаев, 48

