Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос-2 – Ребел – 1:0. Битва лидеров. Видео гола и обзор матча
Украина. Вторая лига
09 сентября 2025, 11:27 |
9
0

Колос-2 – Ребел – 1:0. Битва лидеров. Видео гола и обзор матча

«Колос-2» вышел на первое место турнирной таблицы группы Б Второй лиги

09 сентября 2025, 11:27 |
9
0
Колос-2 – Ребел – 1:0. Битва лидеров. Видео гола и обзор матча
ФК Колос-2

В матче седьмого тура Второй лиги «Колос-2» принимал «Ребел». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Перед началом тура «Ребел» возглавлял турнирную таблицу группы Б. «Колос-2» претендовал на лидерство.

Поединок прошел в напряженной борьбе. И кака часто бывает в таких матчах, решающим стал один забитый мяч.

На 48-й минуте Владислав Канаев вывел «Колос-2» вперед. «Ребел» отыграться не смог, не смотря на все усилия.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Колос-2 – Ребел – 1:0

Гол: Канаев, 48

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Диназ – Чайка. Доигрывание прерванного матча. Смотреть онлайн LIVE
Андерсон РИБЕЙРО: «Эта победа принадлежит всем нам»
Юрий СЛАБЫШЕВ: «До удаления мы справлялись»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Ребел Киев Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09 сентября 2025, 07:42 2
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»

Бывший тренер – о действиях Артема в матче против Франции

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09 сентября 2025, 08:26 2
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»

Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде

Топовый Ферстаппен, новая драма Макларена, посредственность Феррари
Авто/мото | 09.09.2025, 09:30
Топовый Ферстаппен, новая драма Макларена, посредственность Феррари
Топовый Ферстаппен, новая драма Макларена, посредственность Феррари
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 10:52
ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29
Бокс
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 38
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 27
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем