Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 10:52 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:12
ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном

Подопечные Сергея Реброва будут играть в желтом комплекте

ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном
УАФ

9 сентября сборная Украины проведет выездной матч против национальной команды Азербайджана в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Матч второго тура группы D пройдет на «Республиканском стадионе» в Баку.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Перед встречей обе сборные определились с игровой формой, в которой футболисты выйдут на матч. Сборная Украины сыграет в желтой форме, а вратарь будет в черной экипировке.

Хозяева остановились на варианте синей экипировки, вратарь будет в красном комплекте.

ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина игровая форма фото
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
