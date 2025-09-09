9 сентября сборная Украины проведет выездной матч против национальной команды Азербайджана в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Матч второго тура группы D пройдет на «Республиканском стадионе» в Баку.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Перед встречей обе сборные определились с игровой формой, в которой футболисты выйдут на матч. Сборная Украины сыграет в желтой форме, а вратарь будет в черной экипировке.

Хозяева остановились на варианте синей экипировки, вратарь будет в красном комплекте.

ФОТО. Сборная Украины определилась с формой на матч с Азербайджаном