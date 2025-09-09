Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хацкевич в Полесье, победа Динамо, допинг-скандал Мудрика, слова Реброва
Другие новости
09 сентября 2025, 09:20 | Обновлено 09 сентября 2025, 09:46
Хацкевич в Полесье, победа Динамо, допинг-скандал Мудрика, слова Реброва

Главные новости за 8 сентября на Sport.ua

09 сентября 2025, 09:20 | Обновлено 09 сентября 2025, 09:46
Хацкевич в Полесье, победа Динамо, допинг-скандал Мудрика, слова Реброва
ФК Полесье

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 сентября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана
Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев заявил о прекращении сотрудничества с Сантушем

1C. ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии

2. РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Баку

3. Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Киевляне одержали победу со счетом 4:0

4. Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Скоро будет объявлено решение по делу украинца

5. Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Награды получили Андрей Сторчоус и Василий Баранов из «Кудровки»

6. Трабзонспор вернулся за Бондаренко. Продумали формулу трансфера
Окно в турецкой Суперлиге открыто до 12 сентября

7. Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Украинский снукерист переиграл Стивена Холворта в турнире Pink Ribbon 2025

8A. Соболева на турнире WTA 125 в Любляне одержала первую победу за 2 месяца
Анастасия переиграла Кристину Новак в первом раунде соревнований в Словении

8B. Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025
Краткий обзор последнего мэйджора нынешнего сезона

9. Непобежденный украинский супертяж нокаутировал соперника в первом раунде
Александ Грицив защитил титул WBC Francophone в противостоянии с Вацлавом Пейсаром

10. Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по волейболу
В заявку национальной команды вошли 14 волейболистов

По теме:
Разгром от Испании, тяжелая победа Германии, Алькарас – чемпион US Open
Дубль Роналду, спарринги юношеских сборных, решение WBO по Усику, финал USO
Поражение сборной от Франции, победа молодежки, трансферы команд УПЛ
главные новости
