Хацкевич в Полесье, победа Динамо, допинг-скандал Мудрика, слова Реброва

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 сентября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем

Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана

Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев заявил о прекращении сотрудничества с Сантушем

1C. ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда

Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии

2. РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Баку

3. Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным

Киевляне одержали победу со счетом 4:0

4. Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика

Скоро будет объявлено решение по делу украинца

5. Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа

Награды получили Андрей Сторчоус и Василий Баранов из «Кудровки»

6. Трабзонспор вернулся за Бондаренко. Продумали формулу трансфера

Окно в турецкой Суперлиге открыто до 12 сентября

7. Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира

Украинский снукерист переиграл Стивена Холворта в турнире Pink Ribbon 2025

8A. Соболева на турнире WTA 125 в Любляне одержала первую победу за 2 месяца

Анастасия переиграла Кристину Новак в первом раунде соревнований в Словении

8B. Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025

Краткий обзор последнего мэйджора нынешнего сезона

9. Непобежденный украинский супертяж нокаутировал соперника в первом раунде

Александ Грицив защитил титул WBC Francophone в противостоянии с Вацлавом Пейсаром

10. Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по волейболу

В заявку национальной команды вошли 14 волейболистов