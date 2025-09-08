РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча против Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026.

«Слабая сборная Азербайджана? Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Будет сложная игра. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел предыдущие матчи, видел первый тайм их матча с Исландией. Я не думаю, что сборная Азербайджана сыграла плохо. Она сыграла организованно, но не создавала моменты. Я уверен, что завтра будет сложная игра. Мы все сделаем, чтобы игроки все это понимали. Чтобы с первых минут знали, что только мы можем сделать результат.

Отставка коуча Фернанду Сантуша у соперника? Это влияет на подготовку, но я всегда говорю, что мы представили команду соперника, показали, за счет чего они играют в атаке и обороне. Но важно, что завтра покажет наша сборная. Я считаю, что команда будет готова к любой модели игры со стороны Азербайджана. Сейчас мы представили соперника, но будем делать коррективы.

Где сыграет Зинченко? Завтра посмотрите. Когда Александр на поле, он на любой позиции очень помогает команде. Он играет сердцем, играет за Украину. Как вы видели в матче с Францией. К сожалению, у него не было практики в «Арсенале». Я уверен, он будет иметь практику в «Ноттингем Форест». Но когда он приехал в сборную, у меня даже не было впечатления, что он не сыграл ни одной игры в этом сезоне.

Три дебютанта из молодежки? Это меня устраивает. Я считаю, что это очень важно, чтобы у игроков, которые играют в молодежке, была цель – чтобы они попадали в первую команду. Причем попадали благодаря тому, как они играют в молодежке. И вообще, как по мне, футбол сборной, вообще футбол – это то, что ты показываешь сегодня. Если ты вчера показывал какую-то игру, а сегодня её не показал... Для сборной важно, чтобы игрок показывал стабильную игру в своих клубах, потому что есть действительно конкуренция на позицию. Тогда есть шанс закрепиться в национальной сборной. Я думаю, те игроки, которые вышли на замену в матче против Франции, действительно заслуживают этот выход. Они получили очень важный опыт на будущее».

