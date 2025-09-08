Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:18
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Баку

РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча против Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026.

«Слабая сборная Азербайджана? Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Будет сложная игра. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел предыдущие матчи, видел первый тайм их матча с Исландией. Я не думаю, что сборная Азербайджана сыграла плохо. Она сыграла организованно, но не создавала моменты. Я уверен, что завтра будет сложная игра. Мы все сделаем, чтобы игроки все это понимали. Чтобы с первых минут знали, что только мы можем сделать результат.

Отставка коуча Фернанду Сантуша у соперника? Это влияет на подготовку, но я всегда говорю, что мы представили команду соперника, показали, за счет чего они играют в атаке и обороне. Но важно, что завтра покажет наша сборная. Я считаю, что команда будет готова к любой модели игры со стороны Азербайджана. Сейчас мы представили соперника, но будем делать коррективы.

Где сыграет Зинченко? Завтра посмотрите. Когда Александр на поле, он на любой позиции очень помогает команде. Он играет сердцем, играет за Украину. Как вы видели в матче с Францией. К сожалению, у него не было практики в «Арсенале». Я уверен, он будет иметь практику в «Ноттингем Форест». Но когда он приехал в сборную, у меня даже не было впечатления, что он не сыграл ни одной игры в этом сезоне.

Три дебютанта из молодежки? Это меня устраивает. Я считаю, что это очень важно, чтобы у игроков, которые играют в молодежке, была цель – чтобы они попадали в первую команду. Причем попадали благодаря тому, как они играют в молодежке. И вообще, как по мне, футбол сборной, вообще футбол – это то, что ты показываешь сегодня. Если ты вчера показывал какую-то игру, а сегодня её не показал... Для сборной важно, чтобы игрок показывал стабильную игру в своих клубах, потому что есть действительно конкуренция на позицию. Тогда есть шанс закрепиться в национальной сборной. Я думаю, те игроки, которые вышли на замену в матче против Франции, действительно заслуживают этот выход. Они получили очень важный опыт на будущее».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем в Баку

Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Игорь Стецик
З Ребровим зараз всі ігри складні незважаючи на суперника
Ответить
+4
wojsergivan
с таким дебилом любая игра против любой команды супер сложная
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Ну если не выиграть у Азербайджана, то нужно сушить вёсла и вешать лапти на гвоздь 
Ответить
0
DK2025
Для тренера, подчиняющегося своему типа ассистенту Платову, любая сборная будет сильной
Ответить
0
pricolist
Я вперше за життя не відчуваю будь-яких емоцій до збірної, просто байдуже… Ребров зробив з команди посміховисько 
Ответить
0
DaVinci
А були ж часи, коли спокійно реагували на матчі з Англією, Іспанією, Німеччиною, Францією, Нідерландами... І навіть не на нічию сподівалися, а на перемогу 
Ответить
0
C.Пеклов
А коли у нашеї збірної були легки ігри на виїзді,та ще проти команд з ексСРСР?
Ответить
0
DaVinci
Та для тебе гра з Мальтою це теж важка гра))
Годі дурних похвал для слабких суперників 
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Нет-нет, уже слабей них только сан-марино с мальтой сейчас. Наш состав ровно в 15 раз дороже азеров и должны побеждать очень крупно.
Сейчас в моде громить тюркские сборные 6-0 😊
Ответить
0
Перець
Цей зламався давайте нового  тренера 
Ответить
0
An124_Ukr
Дивно - що ця безтолоч здатна думати та аналізувати )))
Ответить
0
AK.228
Транзистор, у тебя все игры сложные 
Ответить
0
Український Крим
Дали цим ледарям бронь, можливість їздити вільно по світу заробляти, а вони роблять з нашого футболу посміховисько  
Ответить
0
Remark
Буде результативна нічия👌
Ответить
0
Потужно Пафосный
Пафосно сказал☝️
Ответить
-1
