ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении на должность вице-президента клуба легендарного экс-игрока и бывшего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича.

Отмечается, что решение было принято президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем.

«Его приход значительно усилит клуб, ведь многолетний опыт, авторитет в футбольных кругах и многочисленные достижения позволят эффективно развивать спортивное направление клуба.

Поздравляем Александра Хацкевича в нашей большой семье и желаем плодотворной работы на благо «Полесья», — прокомментировала новость клубная пресс-служба.

Ранее «Полесье» представило Максима Брагару.