ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба
Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении на должность вице-президента клуба легендарного экс-игрока и бывшего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича.
Отмечается, что решение было принято президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем.
«Его приход значительно усилит клуб, ведь многолетний опыт, авторитет в футбольных кругах и многочисленные достижения позволят эффективно развивать спортивное направление клуба.
Поздравляем Александра Хацкевича в нашей большой семье и желаем плодотворной работы на благо «Полесья», — прокомментировала новость клубная пресс-служба.
Ранее «Полесье» представило Максима Брагару.
Ничего хорошего с такой затеи неполучиЦЦа.
Посмотрим как М-1925 с ними разделаеЦЦа при личной встрече!!
В то знову каліки-серця...
Разводят буткевича как могут