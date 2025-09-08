Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 14:48 |
3733
13

Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

ФК Полесье. Александр Хацкевич (слева)

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении на должность вице-президента клуба легендарного экс-игрока и бывшего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича.

Отмечается, что решение было принято президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем.

«Его приход значительно усилит клуб, ведь многолетний опыт, авторитет в футбольных кругах и многочисленные достижения позволят эффективно развивать спортивное направление клуба.

Поздравляем Александра Хацкевича в нашей большой семье и желаем плодотворной работы на благо «Полесья», — прокомментировала новость клубная пресс-служба.

Ранее «Полесье» представило Максима Брагару.

Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
УСАТАЯ Апепочка В САНДАЛИКАХ И В КЕПОЧКЕ
Вот так вот Динамовские сердЦЦа окупируют по тихоньку Полесье...
Ничего хорошего с такой затеи неполучиЦЦа.
Посмотрим как М-1925 с ними разделаеЦЦа при личной встрече!!
Ответить
+6
Перець
фізкультурник ще той
Ответить
+5
Lulinnha
Шаровик - затейник. 
Ответить
+5
An124_Ukr
Всі до кормушки рвуться ))
Ответить
+3
MaximusOne
Знов Буткевича розводять.
Ответить
+3
c_a_p2
Невже не було ніде гарного економіста з досвідом роботи в футболі? 
В то знову каліки-серця...
Ответить
+1
AK.228
😂😂😂
Разводят буткевича как могут
Ответить
+1
CheMP
Саша и Сирожа – Калыханка  Саше удачи)) Сирожу бы взял в помощники)
Ответить
+1
An124_Ukr
Ця так звана недолегенда вже як тренер обісралась - тепер черга обісратись як Президент ))))
Ответить
0
Потужно Пафосный
Пафосно и потужно
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
белорусня? совсем нет уважения к себе? напомнить откуда наступали на Киев?
Ответить
0
Khafre
Тренером в позорному клубі динамо Київ був топовим, подивимось чи зможе так само проявити себе в якості віце-президента
Ответить
-4
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Помню, как даже ТРИ(!) победы над Шахтой в сезоне не помогли ему взять чемпионство. Кроме суперкубков с ДК ничего так и не выиграл. 😊
Ответить
-4
