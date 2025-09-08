Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025

В воскресенье, 7 сентября, завершился US Open 2025, заключительный мейджор нынешнего сезона, который проходил с 24 августа на кортах Национального теннисного центра USTA имени Билли Джин Кинг в Квинсе, Нью-Йорк. Турнир проходил в 145-й раз в своей истории и завершился зрелищным матчем двух сильнейших теннисистов современности в мужском финале.

Мужчины

Янник Синнер и Карлос Алькарас были главными фаворитами мужского турнира американского мэйджора и в ходе US Open 2025 подтвердили свой статус двух сильнейших теннисистов мира прямо сейчас.

Синнер, первая ракетка мира и лидер посева, без проблем по очереди разобрался с несеяными Витом Копрживой и Алексеем Попыриным. При этом итальянец максимум отдал три гейма за один сет – в первой партии встречи с Попыриным. Затем проиграл первый сет встречи с 27-м номером посева Денисом Шаповаловым, но после этого полностью контролировал игру и забрал три партии подряд. А в четвертом круге, словно исправляя осечку, не оставил ни одного шанса Александру Бублику – первая ракетка Казахстана смог выиграть только по одному гейму в каждом из трех сетов.

В свою очередь Алькарас шел по нижней части сетки и не отдал ни одного гейма при двух «баранках» – испанец всухую выиграл по одному сету с Маттиа Белуччи и Лучано Дардери. Только в четвертом круге в первом сете матча против Артюра Риндеркнеша у Алькараса возникли небольшие проблемы: пришлось играть тай-брейк.

В четвертьфиналах и Синнер, и Алькарас одержали уверенные победы в трех сетах. Итальянец обыграл десятого номера посева Лоренцо Музетти, а испанец - сеянного под двадцатым номером Иржи Легечку. В полуфинале сошлись две экс-первые ракетки мира и в этой встрече Алькарас одержал над Новаком Джоковичем очередную уверенную трехсетовую победу. Правда, во второй партии пришлось играть тай-брейк. В свою очередь Синнер снова проиграл сет и снова канадцу – Феликсу Оже-Альяссиму, на сей раз это был второй сет и снова после этого Синнер без проблем забрал следующие партии до победы.

В финальной встрече Алькарас забрал первый сет 6:2, но Синнер ответил практически тем же во второй партии – 6:3. Испанский теннисист разгромил итальянца в третьем сете со счетом 6:1, а четвертый сет подарил красивую и зрелищную борьбу, которая завершилась победой Алькараса со счетом 6:4. Таким образом, в нынешнем сезоне у Янника Синнера и Карлоса Алькараса счет по турнирам Большого Шлема равный – оба выиграли по два мэйджора и оба сделали это на разных покрытиях: итальянец забрал Australian Open и Уимблдон, а испанец – Ролан Гаррос и US Open. Для испанца US Open 2025 стал шестым выигранным мэйджором в карьере, у итальянца их пока четыре. И обоим до карьерного «шлема» не хватает одного турнира – Синнер еще не побеждал на Ролан Гаррос, а Алькарас – на Australian Open.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

Из остальных моментов стоит отметить ранние выбывания сразу четырех игроков из первой мировой десятки, которые не вышли во вторую неделю турнира. Уже во втором круге несеяный Камил Майхжак отыгрался с 0:2 по сетам в матче с девятым номером посева Кареном Хачановым. В том же втором круге не смог выйти на матч против Зизу Бергса пятый номер посева Джек Дрейпер. В третьем круге Феликс Оже-Альяссим выбил третьего номера посева Александра Зверева – канадец также проиграл первый сет и выиграл затяжной тай-брейк во второй партии. А шестой сеяный Блейк Шелтон в третьем круге не смог выйти на пятый сет зрелищной встречи с Адрианом Маннарино.

Также стоит отметить удачные выступление Яна-Леннарда Штруффа и Леандро Риди, которые начали US Open 2025 с квалификации. Оба они дошли до четвертого круга. Швейцарец при этом во втором круге отыгрался с 0:2 по сетам в матче против 19-го номера посева Франсиско Серундоло. А немецкий теннисист обыграл двух сеяных – Хольгера Руне (11) и Фрэнсиса Тьяфо (17). Остановил Штруффа только Новак Джокович.

В парном разряде Марсель Гранольерс и Орасио Севальос выиграли свой второй «шлем» в нынешнем сезоне и в карьерах. В финале они обыграли британских экс-первых ракеток мира Джо Солсбери и Нила Скупски – первый сет остался за Джо и Нилом, вторую партию испано-аргентинский тандем выиграл на тай-брейке, а в решающем сете Гранольерс и Севальос довели встречу до своей победы. Таким образом в этом году на мэйджорах у Гранольерса и Севальоса два финала – два титула.

Интересно, что из трех лидеров посева мужского парного турнира два сенсационно вылетели уже в первом круге – первые сеяные Джулиан Кэш и Лойд Гласспул, а также третьи номера Харри Хелиеваара и Хенри Паттен. Да и вторые сеяные Марсело Аревало и Мате Павич продержались только еще один круг.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Женщины

В женском турнире US Open 2025 в одиночном разряде принимали участие четыре украинские теннисистки. Увы, три из них не смогли пройти даже во второй раунд. В верхней части сетки в первом круге Юлия Стародубцева разгромно проиграла Анне Блинковой, а Даяна Ястремская не смогла дожать Анастасию Павлюченкову на тай-брейке второго сета и затем проиграла третью партию. В нижней половине сетки первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге также, как и Стародубцева, проиграла в двух сетах Анне Бондар. Примечательно, что все три соперницы украинок выбыли уже во втором круге.

Только Марта Костюк смогла не только не выбыть в первом круге, где уверенно переиграла Кэйти Бултер, но и дойти до четвертого круга. Хотя и во втором, и в третьем кругах 27-я сеянная выиграла не без проблем – отдала по одному сету Зейнеп Сонмез и Диан Парри. Причем турецкой теннисистке Костюк проиграла второй сет на тай-брейке. Участие Марты в US Open 2025 завершилось по итогам первой же встречи с теннисисткой из посева – в четвертом круге украинка смогла перевести встречу с Каролиной Муховой в третий сет после того, как всухую обыграла чешку на тай-брейке второй партии, но в решающем сете Мухова своего уже не упустила.

Главной сенсацией женского турнира US Open 2025 стал ранний вылет чемпионки Australian Open 2025 Мэдисон Киз, сеянной под шестым номером. Американка уже в первом круге в трех сетах проиграла мексиканской спортсменке Ренате Сарасуа, которая, впрочем, уже по итогам следующего матче выбыла от Дианы Парри.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Ига Свентек, которая только что впервые в карьере выиграла Уимблдон, на US Open 2025 без особых проблем дошла до четвертьфинала. Там польская спортсменка в двух сетах уступила Аманде Анисимовой, которая в итоге дошла до финала, но там не смогла перевести встречу против Арины Соболенко в третий сет – проиграла вторую партию на тай-брейке.

В парном разряде дела у украинок шли не лучше, чем в одиночном. Людмила Киченок в паре с Эллен Перес завершила защиту чемпионского титула уже в первом круге – украинско-австралийская пара в двух сетах проиграла обладательницам уайлд-кард Лейле Фернандес и Винус Уильямс, отдав первый сет на тай-брейке. Юлия Стародубцев и Оксана Калашникова смогли перевести матч против Ульрикке Айкери и Эри Ходзуми в решающий сет, но там проиграли 3:6. Выбыла в первом круге и сестра Людмилы Киченок Надежда в паре с индонезийской спортсменкой Алдилой Сутджиади – они в двух сетах проиграли первым сеяным Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд. Интересно, что во втором круге чешско-американская пара выбыла еще одну украинку Даяну Ястремскую, которая играла в паре с Алисией Паркс и единственная из украинских спортсменок вышла во второй круг.

Как и в одиночном разряде, в парах среди украинок дальше всех зашла Марта Костюк. В паре с Эленой-Габриэлой Русе украинка без проблем прошла первые два круга, выиграв оба матча в двух сетах – Костюк и Русе, в том числе выбили 14-х сеяных Беатриз Аддад Майя и Лауру Зигемунд. Но в третьем круге украинско-румынская пара не смогла справиться с Элизой Мертенс и Вероникой Кудерметовой, которым они проиграли также в двух сетах.

Синякова и Таунсенд в итоге добрались до финала, выиграв все свои матчи в двух сетах. Но в решающей встрече чешка и американка также в двух сетах уступили Габриэле Дабровски и Эрин Раутлифф, для которых это второй титул на мэйджорах и вторая победа на US Open в карьере. При чем предыдущий титул, в 2023-м году, они тоже взяли вместе. В нынешнем сезоне Раутлифф и Дабровски играли в финале мэйджора впервые, в отличие от Синяковой и Таунсенд, которые выиграли Australian Open 2025.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэла Дабровски и Эрин Раутлифф

Юниоры

В юниорском турнире US Open 2025 выступал только один спортсмен из Украины – Никита Белозерцев, который играл и в одиночном, и в парном разрядах. В обоих разрядах украинец выбыл уже в первом круге – в «одиночке» выиграл первый сет у пятого сеяного Джека Кеннеди, но затем проиграл две партии подряд. А в парах, где Белозерцев играл со словенцем Жигой Шешко, также в первом круге они в двух сетах проиграли сыну экс-первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта Крузу и канадцу Николя Арсено.

Интересно, что, как и в одиночном разряде, соперники украинца сами быстро выбывали из турнира: Кеннеди дошел до третьего круга, где в двух партиях проиграл Луису Мигелу, а Хьюитт-младший с Арсено сложили ракетки уже во втором круге, проиграв в трех сетах Яннику Альваресу и Джеку Сикорду.