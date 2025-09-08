УПЛ определила лучшего тренера и игрока августа в чемпионате Украины. Лучшим тренером признали наставника «Кудрівки» Василия Баранова, а лучшим игроком стал его подопечный – полузащитник Андрей Сторчоус.

«Кудровка», клуб-новичок Украинской Премьер-лиги, в последний месяц лета провела 4 матча в чемпионате, одержав 2 победы и 1 ничью.

Андрей Сторчоус принял участие в трех матчах УПЛ из четырех и отличился тремя голами и одним ассистом.

ФОТО. Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа