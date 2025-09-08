Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 14:17 |
916
2

Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа

Награды получили Андрей Сторчоус и Василий Баранов из «Кудровки»

08 сентября 2025, 14:17 |
916
2
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
ФК Кудровка. Андрей Сторчоус

УПЛ определила лучшего тренера и игрока августа в чемпионате Украины. Лучшим тренером признали наставника «Кудрівки» Василия Баранова, а лучшим игроком стал его подопечный – полузащитник Андрей Сторчоус.

«Кудровка», клуб-новичок Украинской Премьер-лиги, в последний месяц лета провела 4 матча в чемпионате, одержав 2 победы и 1 ничью.

Андрей Сторчоус принял участие в трех матчах УПЛ из четырех и отличился тремя голами и одним ассистом.

ФОТО. Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа

По теме:
Андрей АНИЩЕНКО: «Во втором тайме пытались перестроить игру»
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Хочется хоть чем-то порадовать людей»
Андрей Сторчоус Василий Баранов Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Футбол | 08 сентября 2025, 07:58 4
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса

Курьезный эпизод испортил тренировочный день Эрлинга

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 32
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 08.09.2025, 14:33
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Волейбол | 07.09.2025, 22:07
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Не кожен клуб УПЛ (а напевне жоден клуб)
має стільки завойованих трофеїв:
- чемпіон Чернігівської області (2 рази),
- чемпіон Київської області (1),
- володар Кубку Чернігівської області (3),
- володар Суперкубку Чернігівської області (2)
- володар Суперкубку Київської області (1).
УПЛ - це для видатного сільського клубу лише крок виграти трофей Європи!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 22
Теннис
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем