Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Награды получили Андрей Сторчоус и Василий Баранов из «Кудровки»
УПЛ определила лучшего тренера и игрока августа в чемпионате Украины. Лучшим тренером признали наставника «Кудрівки» Василия Баранова, а лучшим игроком стал его подопечный – полузащитник Андрей Сторчоус.
«Кудровка», клуб-новичок Украинской Премьер-лиги, в последний месяц лета провела 4 матча в чемпионате, одержав 2 победы и 1 ничью.
Андрей Сторчоус принял участие в трех матчах УПЛ из четырех и отличился тремя голами и одним ассистом.
має стільки завойованих трофеїв:
- чемпіон Чернігівської області (2 рази),
- чемпіон Київської області (1),
- володар Кубку Чернігівської області (3),
- володар Суперкубку Чернігівської області (2)
- володар Суперкубку Київської області (1).
УПЛ - це для видатного сільського клубу лише крок виграти трофей Європи!!!