Бразильцы назвали цену. Шахтер и Гремио продолжают торговаться по Меку
За своего вундеркинда «бессмертные трехцветные» желают получить 20 миллионов евро
Несмотря на прежние сообщения в СМИ о срыве переговоров между «Шахтером» и «Гремио» по 17-летнему хавбеку последних Габриэлю Меку, клубы все еще продолжают находится в активных контактах.
Отмечается, что «Гремио» действительно отклонил первое предложение «горняков» на 15 миллионов евро, но дал понять, что может продать Мека за 20 миллионов евро, причем не готов к компромиссам в вопросе снижения цены.
Габриэль Мек считается одним из самых талантливых молодых бразильских футболистов современности, по причине чего в «Гремио» стремятся обеспечить в вопросе потенциального трансфера наилучшие условия как для самого игрока, так и для бюджета клуба.
При этом, в прошлом году «Гремио» уже сорвал переход Мека в «Челси», когда стороны были близки к сделке, но после улучшения финансового положения бразильского клуба тот отверг возможность заключения сделки за 24 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Габриэль Мек не спешит воплощать детскую мечту и переезжать в Европу, а хочет сперва добиться успеха с «Гремио» на родине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист мог перейти в «Трабзонспор»
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву