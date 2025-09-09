Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бразильцы назвали цену. Шахтер и Гремио продолжают торговаться по Меку
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 09:00 |
1181
0

Бразильцы назвали цену. Шахтер и Гремио продолжают торговаться по Меку

За своего вундеркинда «бессмертные трехцветные» желают получить 20 миллионов евро

ФК Гремио. Габриэль Мек

Несмотря на прежние сообщения в СМИ о срыве переговоров между «Шахтером» и «Гремио» по 17-летнему хавбеку последних Габриэлю Меку, клубы все еще продолжают находится в активных контактах.

Отмечается, что «Гремио» действительно отклонил первое предложение «горняков» на 15 миллионов евро, но дал понять, что может продать Мека за 20 миллионов евро, причем не готов к компромиссам в вопросе снижения цены.

Габриэль Мек считается одним из самых талантливых молодых бразильских футболистов современности, по причине чего в «Гремио» стремятся обеспечить в вопросе потенциального трансфера наилучшие условия как для самого игрока, так и для бюджета клуба.

При этом, в прошлом году «Гремио» уже сорвал переход Мека в «Челси», когда стороны были близки к сделке, но после улучшения финансового положения бразильского клуба тот отверг возможность заключения сделки за 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Габриэль Мек не спешит воплощать детскую мечту и переезжать в Европу, а хочет сперва добиться успеха с «Гремио» на родине.

Габриэль Мек Гремио трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Bolavip Brasil
