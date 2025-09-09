Изменения в детско-юношеском футболе: началась национальная лига будущего

Сезон 2025/26 в детско-юношеском футболе Украины даст толчок к развитию и станет первым этапом больших изменений, направленных на улучшение уровня подготовки и конкуренции на уровне фундамента украинского футбола.

Главные изменения сезона

Новое название соревнований. Теперь вместо аббревиатуры ДЮФЛ чемпионат Украины среди юношей официально будет носить название «Национальная лига будущего». Эта реформа бренда отражает главную цель соревнования – воспитание нового поколения игроков сборных Украины.

Создание ПРО-лиги. Введен новый чемпионат из 12 сильнейших команд страны, сформированный по спортивному принципу на основе результатов двух предыдущих сезонов. Это повысит уровень конкуренции и будет способствовать развитию талантов.

Единая вертикаль соревнований. Система включает четыре дивизиона: ПРО-лига, Элит-лига, Высшая лига и Первая лига.

Прозрачная система рейтингов. Каждый клуб будет иметь собственную таблицу результатов по возрастным категориям, а также итоговую клубную таблицу, отражающую общие достижения.

Прямые трансляции. Все матчи ПРО-лиги централизованно будут транслироваться в свободном доступе на едином официальном YouTube-канале. Задача – создать единый коммерческий продукт.

Повышение требований к организации матчей и арбитражу.

Национальную лигу будущего будет сопровождать современный и качественный медиа-продукт, который добавит эмоций и сделает турнир ближе и интереснее для болельщиков.

В сезоне 2025/26 примут участие:

ПРО-лига – 12 клубов (48 команд)

Элит-лига – 40 клубов (160 команд)

Высшая лига – 30 клубов (120 команд)

Первая лига – 80 клубов (160 команд)

В УАФ считают, что этот сезон станет прорывным для системы детско-юношеского футбола Украины и подарит стране новое поколение футбольных звезд.