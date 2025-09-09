КЛИМЕНКО: «Задача женской сборной Украины – взять медали Евролиги»

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко очертил задачи сине-желтых на Суперфинале Евролиги-2025 и рассказал о подготовке к нему:

«Мы выехали в Италию автобусом 5 сентября вместе с мужской сборной. Уже в Виареджо к нам присоединились Терех, Дубицкая и Скибина, которые выступают в чемпионатах Испании и Португалии. С нами едет новичок – впервые в состав сборной включена Лилия Юзвенко. Мы ее смотрели еще в прошлом году перед Neom Cup (турниром в Саудовской Аравии). В этом сезоне она также была на сборах перед отбором Суперфинала Евролиги в Испании. Лилия очень неплохо провела чемпионаты Киева и Украины и своими действиями доказала, что заслуживает место в сборной.

Кроме того, после двухлетнего перерыва в сборную вернулась Анна Шульга. Весной она перенесла оперативное вмешательство на колене, но сейчас восстановилась и провела летний подготовительный период на песке. Ганна уже на полную силу готовится к финальным соревнованиям Евролиги.

Что касается соперников, жребий снова нас не порадовал. Нам достались Испания и Италия. Испанки в данный момент сильнейшие в мире, плюс итальянки, хозяйки соревнований, которые, конечно, дома будут ставить перед собой самые высокие задачи. Но мы тоже нацелены попасть в полуфинал и завоевать медали Евролиги».

Соревнования пройдут с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. Ранее женская сборная Украины по пляжному футболу объявила состав на главный турнир сезона.

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025

Вратарь: Анастасия Терех

Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Ганна Шульга, Руслана Дячук, Ганна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко

Евролига-2025. Суперфинал. Женщины

Группа А: Португалия, Польша, Швейцария

Группа В: Испания, Украина, Италия

Расписание матчей сборной Украины

11.09. 18:00. Украина – Италия

12.09. 16:45. Испания – Украина

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Остальные сборные разыграют 5–6 места.