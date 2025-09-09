Чемпионат мира09 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 09 сентября 2025, 03:14
ВИДЕО. В УАФ показали невероятную поддержку сборной во Вроцлаве
Подопечные Сергея Ребров проиграли стартовый матч квалификации ЧМ
09 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 09 сентября 2025, 03:14
Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, на котором слышна громкая поддержка украинских болельщиков.
Фанаты поддерживали сборную Украины в матче против Франции на Тарчински Арене в польском Вроцлаве.
Подопечные Сергея Реброва проиграли игру квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:2.
Голы в матче для сборной Франции забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.
