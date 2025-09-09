Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 09 сентября 2025, 03:14
ВИДЕО. В УАФ показали невероятную поддержку сборной во Вроцлаве

Подопечные Сергея Ребров проиграли стартовый матч квалификации ЧМ

УАФ

Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, на котором слышна громкая поддержка украинских болельщиков.

Фанаты поддерживали сборную Украины в матче против Франции на Тарчински Арене в польском Вроцлаве.

Подопечные Сергея Реброва проиграли игру квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:2.

Голы в матче для сборной Франции забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
