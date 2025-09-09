Украинская ассоциация футбола опубликовала видео, на котором слышна громкая поддержка украинских болельщиков.

Фанаты поддерживали сборную Украины в матче против Франции на Тарчински Арене в польском Вроцлаве.

Подопечные Сергея Реброва проиграли игру квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:2.

Голы в матче для сборной Франции забили Майкл Олисе и Килиан Мбаппе.

ВИДЕО. В УАФ показали невероятную поддержку сборной во Вроцлаве