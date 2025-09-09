ФОТО. Удивительная инвестиция главного соперника Лунина

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа вошел в число инвесторов, которые планируют возродить культовую дискотеку Versuz в Хасселте, неподалеку от его родного Брее. Об этом сообщила газета Het Belang van Limburg.

Знаковый клуб, где когда-то выступали David Guetta, Tiësto и Martin Solveig, закрылся в мае 2025 года. Теперь его просторы вместе с соседним Area V переформатируют в современную площадку для концертов и событий вместимостью до 4000 человек, с передовыми технологиями звука и света.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Инициатор проектa – Ив Смолдерс, организатор вечеринки после свадьбы Куртуа в 2021 году, сумел увлечь футболиста новым бизнесом.

Это не первая попытка Куртуа в музыкальной сфере: в 2019 году он уже участвовал в запуске Artist Amplifier в Хасселте – центра с диджей-школой, лейблом и артистическим агентством.