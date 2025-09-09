Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Удивительная инвестиция главного соперника Лунина
Другие новости
09 сентября 2025, 00:31 |
145
0

ФОТО. Удивительная инвестиция главного соперника Лунина

Тибо Куртуа решил потратить деньги на возрождение культовой дискотеки

09 сентября 2025, 00:31 |
145
0
ФОТО. Удивительная инвестиция главного соперника Лунина
Instagram. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа вошел в число инвесторов, которые планируют возродить культовую дискотеку Versuz в Хасселте, неподалеку от его родного Брее. Об этом сообщила газета Het Belang van Limburg.

Знаковый клуб, где когда-то выступали David Guetta, Tiësto и Martin Solveig, закрылся в мае 2025 года. Теперь его просторы вместе с соседним Area V переформатируют в современную площадку для концертов и событий вместимостью до 4000 человек, с передовыми технологиями звука и света.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Инициатор проектa – Ив Смолдерс, организатор вечеринки после свадьбы Куртуа в 2021 году, сумел увлечь футболиста новым бизнесом.

Это не первая попытка Куртуа в музыкальной сфере: в 2019 году он уже участвовал в запуске Artist Amplifier в Хасселте – центра с диджей-школой, лейблом и артистическим агентством.

По теме:
ФОТО. Заряжается перед сборной: Костюк похвасталась фигурой в купальнике
ФОТО. Футболистка украинского клуба разделась и показала все
Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач
фото Реал Мадрид Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу lifestyle Ла Лига
Максим Лапченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08 сентября 2025, 06:15 27
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии

Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине

Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»
Футбол | 09 сентября 2025, 00:21 0
Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»
Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»

Француз – о Поле Скоулзе

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08.09.2025, 07:08
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Пять при Гаттузо – норма. Италия выстрелила результативностью с Израилем
Футбол | 08.09.2025, 23:49
Пять при Гаттузо – норма. Италия выстрелила результативностью с Израилем
Пять при Гаттузо – норма. Италия выстрелила результативностью с Израилем
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.09.2025, 20:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 125
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 26
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем