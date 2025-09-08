Журналист из Азербайджана: «Футболисты рады, что этот пенсионер уволен»

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины встретится в отборочном матче ЧМ-2026 с Азербайджаном. О делах в азербайджанской команде, в которой накануне встречи с сине-желтыми сменился главный тренер (Фернанду Сантуш отправлен в отставку), в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал спортивный журналист этой страны, главный редактор Sport24.az Джейхун Алиев.

– Не станет ли крупное поражение от Исландии психологическим ударом для футболистов сборной Азербайджана?

– К сожалению, на этот вопрос вынужден ответить с сарказмом: нашим не привыкать. За свою карьеру сборники столько перевидали, что их такими результатами врасплох не возьмешь. А если все же серьезно, такие поражения безболезненно не проходят. Понятно, что каким бы бездарным ни был Фернанду Сантуш, на поле находились футболисты, и они понимают, что ни один здравомыслящий человек не снимает с них ответственности. Если бы мы жили в Северной Корее, их давно бы сослали на ближайшие 10 лет на принудительные работы. Кстати, вполне заслуженно. Так что сборная будет биться с украинцами, потому что в случае безвольного отношения к игре футболистов ждет «теплый прием» фанатов.

– Как отреагировала футбольная общественность и сами футболисты на разрыв сотрудничества с Сантушем?

– Футбольная общественность с первого дня выступала против назначения Сантуша. Поэтому мы просто скромно промолчали, ведь изначально было понятно, что ждет сборную под руководством 70-летнего пенсионера, который после поражения от Исландии открыто заявил, что сам не уйдет. Что касается футболистов, то они, безусловно, рады, что главного тренера уволили. Ведь им кажется, что за поражение 0:5 всех собак можно спустить на португальца.

– Какой стиль исповедует и.о. главного тренера сборной Азербайджана Айхан Аббасов? Как команда встретила его назначение?

– Айхан Аббасов молодой по азербайджанским меркам тренер. Он предпочитает строить игру на скоростных контратаках, желая встречать соперника возле центрального круга, откуда начинается высокий прессинг. Во время быстрых контратак команда Аббасова делает акцент на фланги, откуда идут прострелы низом. Его в Азербайджане любят, уважают. Он является тренером «молодежки», но сейчас у Аббасова есть шанс. Думаю, в случае успешного результата против Украины Айхану может быть предложен контракт как минимум до конца цикла.

– За счет чего, по вашему мнению, Азербайджан может рассчитывать на положительный результат в игре с Украиной?

– Признаюсь, нам не повезло с поражением Украины от Франции. Сейчас ваши ребята будут лезть из кожи, чтобы снова не потерять очки. На вопрос могу ответить так: за счет самоотдачи, везения, поддержки болельщиков. Честно говоря, не очень верю, что после позора трехдневной давности фанаты заполнят трибуны, но первые два пункта никто не отменял.

– Назовите тройку лучших, на ваш взгляд, футболистов нынешней сборной Азербайджана?

– Тут все же будет субъективное мнение. Думаю, это Торал Байрамов, Шахруддин Магомедалиев и Эмин Махмудов.

Сборные Азербайджана и Украины сыграют 9 сентября на Республиканском стадионе в Баку. Начало матча – в 19:00. У каждого из соперников – по 0 очков после матчей первого тура.