Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил игрока молодежной сборной Украины
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 08 сентября 2025, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил игрока молодежной сборной Украины

Самуэль Обинайя арендован чешским клубом «Яблонец»

ФК Металлист 1925. Самуэль Обинайя

20-летний полузащитник Самуэль Обинайя официально покинул харьковский «Металлист 1925», несмотря на действующий контракт до 2027 года.

По информации украинского клуба, молодой игрок на правах годичной аренды перешел в чешский «Яблонец».

В составе основной команды «Металлиста 1925» Самуэль провел 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Также в активе Обинайя три поединка за сборную Украины U-19 на чемпионате Европы 2024 года.

После семи туров чемпионата Чехии «Яблонец» находится на третьем месте, набрав 15 баллов.

Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
