ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил игрока молодежной сборной Украины
Самуэль Обинайя арендован чешским клубом «Яблонец»
20-летний полузащитник Самуэль Обинайя официально покинул харьковский «Металлист 1925», несмотря на действующий контракт до 2027 года.
По информации украинского клуба, молодой игрок на правах годичной аренды перешел в чешский «Яблонец».
В составе основной команды «Металлиста 1925» Самуэль провел 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Также в активе Обинайя три поединка за сборную Украины U-19 на чемпионате Европы 2024 года.
После семи туров чемпионата Чехии «Яблонец» находится на третьем месте, набрав 15 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле
Леонид Буряк выделил Калюжного и Зубкова