ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил игрока молодежной сборной Украины

20-летний полузащитник Самуэль Обинайя официально покинул харьковский «Металлист 1925», несмотря на действующий контракт до 2027 года.

По информации украинского клуба, молодой игрок на правах годичной аренды перешел в чешский «Яблонец».

В составе основной команды «Металлиста 1925» Самуэль провел 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Также в активе Обинайя три поединка за сборную Украины U-19 на чемпионате Европы 2024 года.

После семи туров чемпионата Чехии «Яблонец» находится на третьем месте, набрав 15 баллов.