ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракты с двумя молодыми игроками

Воспитанники «Металлиста 1925» Самуэль Обинайя и Матвей Панченко продлили контракты с харьковским клубом еще на три года.

Срок действия новых соглашений – до 30 июня 2027 года.

Самуэль Обинайя родился 28 августа 2005 года в Харькове, в футболке клуба прошел все возрастные категории чемпионата ДЮФЛУ и уже дважды выходил на замену за основной состав Металлиста 1925 в матчах Премьер-лиги.

Матвей Панченко родился 4 февраля 2006 года в Кривом Роге, начал свой футбольный путь в местном ХФК Пенуэл, на одном из турниров на призы харьковского клуба попал на карандаш клубным скаутам и в марте 2021 присоединился к команде Металлист 1925 U-15. Сейчас является одним из лидеров юношеской команды и тренируется с основным составом.