Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 21:01 |
РЕБРОВ: «У них есть шанс закрепиться в национальной сборной Украины»

Тренер «сине-желтых» – о молодежной команде

РЕБРОВ: «У них есть шанс закрепиться в национальной сборной Украины»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о молодежной команде «сине-желтых»

«Меня устраивает на молодежка. Считаю, это важно, чтобы у исполнителей, которые играют в молодежке, была цель попасть в национальную команду. И важно понимать, что попадание в национальную команду зависит от того, как они проявляют себя в молодежке.

И вообще футбол сборной — это то, что ты показываешь сегодня. Для сборной важно, чтобы игрок демонстрировал стабильность, потому что есть конкуренция на каждую позицию. Если есть стабильность, тогда есть шанс закрепиться в национальной команде. Игроки, которые вышли на замену в матче против сборной Франции, заслужили этот шанс. Они получили важный опыт на будущее», — сказал Ребров.

Ранее Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста тренера сборной Азербайджана.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
