РЕБРОВ: «У них есть шанс закрепиться в национальной сборной Украины»
Тренер «сине-желтых» – о молодежной команде
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о молодежной команде «сине-желтых»
«Меня устраивает на молодежка. Считаю, это важно, чтобы у исполнителей, которые играют в молодежке, была цель попасть в национальную команду. И важно понимать, что попадание в национальную команду зависит от того, как они проявляют себя в молодежке.
И вообще футбол сборной — это то, что ты показываешь сегодня. Для сборной важно, чтобы игрок демонстрировал стабильность, потому что есть конкуренция на каждую позицию. Если есть стабильность, тогда есть шанс закрепиться в национальной команде. Игроки, которые вышли на замену в матче против сборной Франции, заслужили этот шанс. Они получили важный опыт на будущее», — сказал Ребров.
Ранее Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста тренера сборной Азербайджана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле