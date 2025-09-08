РЕБРОВ: «У них есть шанс закрепиться в национальной сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о молодежной команде «сине-желтых»

«Меня устраивает на молодежка. Считаю, это важно, чтобы у исполнителей, которые играют в молодежке, была цель попасть в национальную команду. И важно понимать, что попадание в национальную команду зависит от того, как они проявляют себя в молодежке.

И вообще футбол сборной — это то, что ты показываешь сегодня. Для сборной важно, чтобы игрок демонстрировал стабильность, потому что есть конкуренция на каждую позицию. Если есть стабильность, тогда есть шанс закрепиться в национальной команде. Игроки, которые вышли на замену в матче против сборной Франции, заслужили этот шанс. Они получили важный опыт на будущее», — сказал Ребров.

Ранее Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста тренера сборной Азербайджана.