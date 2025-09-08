Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ребров отреагировал на прилет в дом Судакова. Как это повлияет на сборную?
08 сентября 2025, 19:10 | Обновлено 08 сентября 2025, 20:04
Ребров отреагировал на прилет в дом Судакова. Как это повлияет на сборную?

Главный тренер национальной команды считает, что игроки будут более мотивированными

08 сентября 2025, 19:10 | Обновлено 08 сентября 2025, 20:04
Ребров отреагировал на прилет в дом Судакова. Как это повлияет на сборную?
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал удар россиян по дому полузащитника «сине-желтых» и лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова в Киеве:

«К сожалению, мы все сейчас в сложной ситуации. Я говорю игрокам, что для нас важно концентрироваться на игре. Но у всех есть родные в Украине, все возвращаются в Украину, все следят за событиями. К сожалению, это случилось с Георгием, раньше такое случалось с другими игроками, когда родные попадали в такие ситуации.

Я считаю, что это добавит еще больше мотивации игрокам. Мы понимаем, за какую страну играем, каких бойцов мы представляем здесь, на евроарене. Я считаю, что игроки завтра будут более мотивированы».

Георгий Судаков российско-украинская война бомбардировки сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
