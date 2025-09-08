Ребров отреагировал на прилет в дом Судакова. Как это повлияет на сборную?
Главный тренер национальной команды считает, что игроки будут более мотивированными
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал удар россиян по дому полузащитника «сине-желтых» и лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова в Киеве:
«К сожалению, мы все сейчас в сложной ситуации. Я говорю игрокам, что для нас важно концентрироваться на игре. Но у всех есть родные в Украине, все возвращаются в Украину, все следят за событиями. К сожалению, это случилось с Георгием, раньше такое случалось с другими игроками, когда родные попадали в такие ситуации.
Я считаю, что это добавит еще больше мотивации игрокам. Мы понимаем, за какую страну играем, каких бойцов мы представляем здесь, на евроарене. Я считаю, что игроки завтра будут более мотивированы».
