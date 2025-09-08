Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он – лучший в мире на своей позиции»
Коуч сборной Испании выделил Педри
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал Педри лучшим полузащитником в мире:
– Непонятно, почему такой хороший игрок, как Педри, не забил ни одного гола на последнем чемпионате Европы. Считаете ли вы его будущим обладателем «Золотого мяча»?
– К сожалению, в истории футбола испанцы не всегда получали справедливое признание, как в случае с Иньестой, Хави или Хаби Алонсо. Сейчас у нас есть номинанты Ламин и Фабиан, но также должны быть Педри, Мерино, Зубименди... и многие другие, которые приходят на ум. Но Педри – лучший в мире на своей позиции, это факт.
Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Турцией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Курьезный эпизод испортил тренировочный день Эрлинга
Скоро будет объявлено решение по делу украинца