Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он – лучший в мире на своей позиции»
Испания
08 сентября 2025, 15:05 | Обновлено 08 сентября 2025, 15:06
338
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он – лучший в мире на своей позиции»

Коуч сборной Испании выделил Педри

08 сентября 2025, 15:05 | Обновлено 08 сентября 2025, 15:06
338
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он – лучший в мире на своей позиции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал Педри лучшим полузащитником в мире:

– Непонятно, почему такой хороший игрок, как Педри, не забил ни одного гола на последнем чемпионате Европы. Считаете ли вы его будущим обладателем «Золотого мяча»?

– К сожалению, в истории футбола испанцы не всегда получали справедливое признание, как в случае с Иньестой, Хави или Хаби Алонсо. Сейчас у нас есть номинанты Ламин и Фабиан, но также должны быть Педри, Мерино, Зубименди... и многие другие, которые приходят на ум. Но Педри – лучший в мире на своей позиции, это факт.

Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Турцией.

По теме:
Испания продолжила впечатляющую беспроигрышную серию в матче против Турции
Мерино стал самым результативным полузащитником на уровне сборных
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Педри сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Футбол | 08 сентября 2025, 07:58 4
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса

Курьезный эпизод испортил тренировочный день Эрлинга

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08 сентября 2025, 07:38 13
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика

Скоро будет объявлено решение по делу украинца

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Футбол | 08.09.2025, 14:22
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08.09.2025, 10:33
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 22
Теннис
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 12
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем