Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он – лучший в мире на своей позиции»

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал Педри лучшим полузащитником в мире:

– Непонятно, почему такой хороший игрок, как Педри, не забил ни одного гола на последнем чемпионате Европы. Считаете ли вы его будущим обладателем «Золотого мяча»?

– К сожалению, в истории футбола испанцы не всегда получали справедливое признание, как в случае с Иньестой, Хави или Хаби Алонсо. Сейчас у нас есть номинанты Ламин и Фабиан, но также должны быть Педри, Мерино, Зубименди... и многие другие, которые приходят на ум. Но Педри – лучший в мире на своей позиции, это факт.

Ранее Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Турцией.